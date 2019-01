F1 | Hamilton non si nasconde | “ecco qual è stato il momento più imbarazzante della scorsa

F1 - Lewis Hamilton : “Michael Schumacher è il più grande pilota di tutti i tempi. I suoi record? Batterli non è una motivazione” : Lewis Hamilton ha ufficialmente incoronato Michael Schumacher, esprimendo tutta la sua ammirazione nei confronti del Kaiser che ha segnato la storia della Formula Uno. L’attuale Campione del Mondo è stato lapidario nelle dichiarazioni rilasciate in questa chiusura di anno solare: “Michael Schumacher è il più grande pilota della F1 di tutti i tempi“. Il britannico, detentore di cinque titoli iridati, ha espresso candidamente la ...

Wolff : "Hamilton più grande di Schumi? Per invidia non si può dire" : Lewis Hamilton può diventare il più grande di sempre della Formula 1, anche meglio di Michael Schumacher, ma 'negatività e invidia' gli negano il giusto riconoscimento. Lo pensa Toto Wolff, suo team ...

F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche - il britannico non ci sta : “non importa cosa mi tirate contro” : Lewis Hamilton non si fa abbattere dalle critiche: il britannico della Mercedes sicuro di se stesso. Il messaggio ai leoni da tastiera è diretto e sincero Lewis Hamilton è spesso preso di mira sui social: tante le critiche per il 5 volte campione del mondo di F1, che deve sempre fare attenzione a ciò che pubblica, che afferma e che fa quotidianamente. Anche solo una passeggiata con i suoi amati cani potrebbe essere motivo per i leoni da ...

F1 – “Oggi sveleremo alcuni segreti” - la Mercedes non si nasconde : Hamilton lavora già per il 2019 [VIDEO] : Svelato un piccolo anticipo del 2019 dalla fabbrica di Brackley: la Mercedes già a lavoro per la prossima stagione col cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton La stagione 2018 di F1 è terminata da tempo ormai: i piloti sono pronti a godersi un po’ di meritate vacanze prima di tornare a lavorare sodo in vista del Mondiale 2019. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati in fabbrica a Brackley, per la festa natalizia Mercedes, ...

F1 - Aldo Costa : 'Verstappen non è costante come Hamilton' : Maurizio Arrivabene ha avuto parole dolci per lui: 'Aldo Costa ha un grandi doti umane e da italiano dico che sono orgoglioso che ci sia comunque un italiano campione del mondo'. Fasciato in un elegante smoking il tecnico parmense ha rappresentato ieri sera a Milano la Mercedes, non lesinando giudizi interessanti. Su Max Verstappen ad esempio: 'È un talento, è veloce ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “non penso al ritiro - ma quando accadrà potrei allontanarmi dal circus” : Il pilota inglese ha parlato del suo futuro in Formula 1, sottolineando come sia propenso ad allontanarsi dal circus dopo il ritiro Il ritiro è ancora lontano, ma il futuro di Lewis Hamilton potrebbe essere lontano dalla Formula 1. Il pilota inglese è intervenuto ad un evento organizzato dalla Hewlett Packard Enterprises, uno degli sponsor della Mercedes, soffermandosi sulle sue prospettive nel circus e rivelando di non pensare in questo ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...

F1 - Van der Mark e i segreti del test in moto di Hamilton : “ha un talento speciale - ma non so se…” : I segreti e i retroscena del test a Jerez di Hamilton sulla Yamaha R1 sono stati svelati da Van der Mark, che gli ha fatto da tutor per due giorni Due giorni di test in sella alla sua Yamaha R1, adrenalina pura per Lewis Hamilton che ha potuto beneficiare sul tracciato di Jerez anche di due tutor d’eccezione: Alex Lowes e Michael van der Mark. smith Proprio quest’ultimo ha svelato ai microfoni di motorsport.com i segreti e i ...

Formula 1 - Hamilton : 'Potrei proseguire oltre il 2020. Record di Schumi? Non mi interessa' : Lewis Hamilton potrebbe proseguire la sua carriera in Formula 1 anche dopo la fine del suo contratto con la Mercedes, in scadenza nel 2020 . Il britannico, premiato a San Pietroburgo al Galà della FIA ...

F1 – Hamilton al FIA Prize Gala - Lewis spiazza per look e dichiarazioni : “i 7 mondiali di Schumacher non mi interessano” : Lewis Hamilton al Gala di premiazione della Fia, le parole del campione del mondo in carica presentatosi alla cerimonia in pantaloni verdi e giubbino nero Al Gala di premiazione della Fia c’erano proprio tutti ieri sera. A San Pietroburgo però la star assoluta è stata Lewis Hamilton, presentatosi in pantaloni verde prato e giubbino nero alla cerimonia di premiazione e conclusione della stagione 2018. Il cinque volte campione del ...

F1 – Hamilton al gala di premiazione Fia - Lewis spiazza per look e dichiarazioni : “i 7 mondiali di Schumacher non mi interessano” : Lewis Hamilton al gala di premiazione della Fia, le parole del campione del mondo in carica presentatosi alla cerimonia in pantaloni verdi e giubbino nero Al gala di premiazione della Fia c’erano proprio tutti ieri sera. A San Pietroburgo però la star assoluta è stata Lewis Hamilton, presentatosi in pantaloni verde prato e giubbino nero alla cerimonia di premiazione e conclusione della stagione 2018. Il cinque volte campione del ...

E se a correre fosse stato Will Smith e non Lewis Hamilton? : Will Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoWill Smith in Formula UnoQuello che sembra essersi divertito più di tutti è Will Smith, ma dà ...

F1 – Non solo Hamilton - Vettel e Verstappen ad Abu Dhabi : intervistato tra i migliori anche Alonso : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen commentano a caldo il Gp di Abu Dhabi appena terminato: spettacolo all’ultima gara di stagione Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul ...