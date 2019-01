Europei Pallavolo U17 – Azzurrini in campo per la qualificazione

sportfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Under 17 maschili: gliinper laLa nazionale under 17 maschile partirà domani alla volta del Portogallo, dove dal 9 al 13 gennaio sarà impegnata nel torneo Wevza che qualifica alla fase finale del Campionato Europeo di categoria (Sofia dal 13 al 21 luglio). I ragazzi di Renato Barbon a Viana do Castelo affronteranno nell’ordine: mercoledì 9 gennaio la Germania, il 10 il Belgio, l’11 la Francia. L’altro girone è composto da: Portogallo, Olanda e Spagna.Dopo la fase a gironi si svolgeranno le semifinali (1°-4° posto) e (5°-7° posto) con la prima classificata che staccherà il biglietto per la rassegna continentale. Le squadre non qualificate avranno a disposizione un’altra chance nel secondo round (25-28 aprile).Questi i dodiciconvocati per la trasferta portoghese: Cosimo Balestra, Gabriele Laurenzano, ...