ilfattoquotidiano

: Europee, il 23enne Jordan Bardella sarà capolista del Rassemblement National - laura_ferro79 : Europee, il 23enne Jordan Bardella sarà capolista del Rassemblement National - Cascavel47 : Europee, il 23enne Jordan Bardella sarà capolista del Rassemblement National - TutteLeNotizie : Europee, il 23enne Jordan Bardella sarà capolista del Rassemblement National -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ventitre anni, sette trascorsi tra le file del partito. Il cui ufficio politico ora ha ufficializzato la scelta:il frontman alledi maggio per il, il partito di Marine Le Pen. La candidatura è stata formalizzata da Louis Aliot, esponente di primo piano del partito, che ha preso questa decisione “perché in tempi difficili dobbiamo dimostrare che in partiti politici consolidati come il nostro danno una possibilità anche ai giovani provenienti dalle classi lavoratrici“, ha detto il deputato.Attuale portavoce della formazione lepenista,, è impegnato in quello che fino alle legislative del 2017 fu il Frontda quando aveva 16 anni. Anche per questo, alcuni media in Francia lo hanno definito una sorta di ‘giovane vecchio’. Altro vantaggio del baby-candidato frontista, il fatto che non ha guai ...