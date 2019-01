Etna | terremoto Catania | nuova scossa avvertita dalla popolazione DATI e MAPPE

TERREMOTO CATANIA M 2.9/ Etna - ultime notizie INGV : scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia : TERREMOTO CATANIA M 2.9. Etna, ultime notizie INGV: scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia, il sisma non avrebbe causato danni a persone e/o cose.

Etna - terremoto di magnitudo 3.5 a Ragalna : sciame sismico a Catania : Uno sciame sismico è in corso sull'Etna. La scossa di terremoto più forte registrata dall'Ingv nella notte è stata di magnitudo 3.5 a Ragalna, Catania

Terremoto a Catania - forte scossa 3.5 alle pendici dell'Etna : Diverse scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte nel Catanese. Dalle ore 22 alle 00.20 sono state cinque le scosse registrate, di magnitudo compresa tra 2.3 e 3....

Etna : prosegue la sequenza sismica - tre scosse di terremoto avvertite nella notte : Continua a tremare l'area dell'Etna, dove da diversi giorni prosegue una sequenza sismica piuttosto significativa legata all'eruzione del vulcano siciliano. Nel corso della notte di oggi, 4 gennaio...

L'Etna sbuffa - sette scosse di terremoto in sette ore nel catanese : Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel catanese. La scossa è avvenuta alle 5:10 con epicentro a 7 km da Ragalna. Nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona: sette nelle scorse sette ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0.Sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il sisma di magnitudo 4.8 del ...

Etna - paura nella notte : altro terremoto di magnitudo 3.5 nel catanese : La scossa è stata registrata alle 5 e 10 del mattino con epicentro a Ragalna, a sette chilometri di profondità.Continua a leggere

Terremoto Catania - sette scosse in poche ore vicino all'Etna | : La più potente, di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 5.10. Tutte hanno avuto epicentro sul versante del vulcano che si affaccia su Paternò, tra Ragalna e Santa Maria di Licodia

Etna - nuovo sciame sismico e scossa di terremoto 3.5 : ancora una notte di paura : terremoto di magnitudo 3.5 10 minuti dopo le 5 di venerdì mattina: intanto il numero degli sfollati del Catanese che...

Etna - terremoto Catania : gli sfollati raggiungono quota 1.115 : Aumentato il numero degli sfollati del terremoto di Santo Stefano nel Catanese, che raggiunge quota 1.115: lo rende noto la Protezione civile siciliana. Sono 319 coloro che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche. Per quanto riguarda la verifica degli edifici per l’edilizia privata le richieste salgono a 5.796, sono ...

Etna - terremoto nel Catanese : scossa di 3.5 all'alba : E altri terremoti nella notte sempre nella stessa zona: sette in sette ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0

Etna - un'altra notte di paura : sciame sismico e all'alba terremoto di magnitudo 3 - 5 : Continua lo sciame sismico e la paura intorno all'Etna . Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel Catanese. La scossa è avvenuta alle 5,...

Etna - torna la paura nel Catanese : terremoto con epicentro a nord di Ragalna [DATI e MAPPE] : 1/3 ...

Terremoto - un'altra scossa alle pendici dell'Etna : paura tra la popolazione : Nuove scosse di Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 2.9 è avvenuto 3 chilometri a nord del paese di Ragaina, alle pendici dell'Etna. La scossa è stata...