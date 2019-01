Elezioni europee | il piano della Lega sfondare al Sud con 4 eletti

Matteo Salvini - Elezioni europee : il sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita 'un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni'. La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere ...

Matteo Salvini - Elezioni europee : il sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita "un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni". La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere all'interno del Parlamento Europeo, che è sempre stato dominato dal Ppe o dal Pse. L'avanzata dei s

Elezioni europee e sondaggi : ecco perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle Elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Chi vincerà la Champions? E gli Oscar? O le Elezioni europee? 10 pronostici sul 2019 : Spettacoli e finanza, elezioni e sport: le risposte delle firme del Corriere ad alcuni interrogativi che ci aspettano nei prossimi mesi

Tagli ai parlamentari - la crociata di Di Battista per le Elezioni europee : Non c’è da stupirsi se, nella loro diretta Facebook di Capodanno dalle piste della Val di Fassa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (il democratico revolucionario low cost che chiama i giornalisti “puttane”) hanno messo al centro degli obiettivi del 2019 il Taglio dello stipendio dei parlamentari. Serve una batTaglia forte, di quelle seminali, da caricare sulle spalle di Dibba, appena rientrato dal Sudamerica dopo i suoi sette mesi a fare ...

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle Elezioni europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle Elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

Il premier Conte : "La Tav? Comunicheremo la nostra decisione prima delle Elezioni europee di maggio" : Conferenza stampa di fine anno: "Non alimentiamo la lettura di un governo contrario alle grandi opere, non è assolutamente così"

Appuntamenti del 2019 : spiccano Brexit - scelta successore Draghi ed Elezioni europee : Sarà senza dubbio un 2019 molto importante per l'Europa con le elezioni in programma a primavera, 23-26 maggio, che promettono di lasciare in dote un Parlamento europeo con nuovi rapporti di forza. ...

Matteo Salvini ha detto che si candiderà alle Elezioni europee : In una dichiarazione raccolta dall’agenzia AGI, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che si candiderà alle elezioni europee del maggio 2019. Salvini è già stato europarlamentare in tre occasioni: dal 2004 al 2006, poi per due legislature consecutive dal

Elezioni europee - Tajani annuncia l'accordo FI con Svp ed Udc : Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha, annunciato l'accordo tra Forza Italia, Svp e Udc per le prossime Elezioni europee. "Con Svp ci sarà l'apparentamento, l'Udc sarà nelle liste di ...

Maria Elena Boschi : 'Alle Elezioni europee Zingaretti e D'Alema assieme - poi accordo con il M5S' : Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l'imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal 'giglio magico' ...

Per le Elezioni europee nasce il partito dei buonisti : da Massimo Cacciari a Roberto Saviano - chi aderisce : Riunione aperta a cittadini, artisti, rappresentanti del mondo dell' istruzione, della cultura, della scienza, degli affari, dei sindacati e dei media. Hanno già aderito Roberto Saviano e Massimo ...