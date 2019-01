Eleven Sports Italiae e-Sports Academy presentano la Fifa E-Club World Cup in ...

Serie C - Paganese-Trapani : domani la diretta streaming su Eleven Sports : Allo stadio Marcello Torre questa domenica 23 dicembre alle ore 14.30 va di scena l'incontro Paganese-Trapani, una sorta di testa-coda tra due compagini che hanno un disperato bisogno di punti. La sfida, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone C, sarà irradiata in live streaming su Eleven Sports, piattaforma che trasmette in esclusiva tutte le gare della Lega Pro. È disponibile anche l'applicazione per dispositivi ...

Ghirelli a Eleven Sports : “Niente più deroghe - via la finanza creativa” : Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, fa il punto della situazione a poche settimane dall'inizio del suo incarico L'articolo Ghirelli a Eleven Sports: “Niente più deroghe, via la finanza creativa” è stato realizzato da Calcio e finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Condividere lo streaming - Eleven Sports lancia “Watch Together” : La piattaforma di sport in streaming lancia una "stanza virtuale" che consentirà agli utenti di Condividere gli eventi live con altre persone. L'articolo Condividere lo streaming, Eleven Sports lancia “Watch Together” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla violenza sulle donne : La terza Serie calcistica italiana e la piattaforma di sport in streaming sono scese in campo attraverso varie iniziative per dare un segnale. L'articolo Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eleven Sports porta gratuitamente la Serie A in Scozia : La piattaforma di sport in streaming ha stretto un accordo con il canale STV per trasmettere alcune gare di Serie A e Liga in chiaro. L'articolo Eleven Sports porta gratuitamente la Serie A in Scozia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nations League - Repubblica Ceca-Slovacchia su Eleven Sports : L'incontro tra le due formazioni vale la permanenza in Lega B. Primo posto già occupato dall'Ucraina, irraggiungibile a quota 9 punti. L'articolo Nations League, Repubblica Ceca-Slovacchia su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nations League - il big match Svizzera-Belgio in diretta su Eleven Sports : Le due formazioni si contenderanno la vetta del raggruppamento nell'ultima gara valida per la fase a gironi della UEFA Nations League. L'articolo Nations League, il big match Svizzera-Belgio in diretta su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nations League - sei partite in diretta gratuita streaming su Eleven Sports : Il meglio del calcio internazionale sbarca ancora una volta su Eleven Sports. La piattaforma OTT italiana si è assicurata alcune delle partite più interessanti dei prossimi turni della UEFA Nations League con un calendario fittissimo di appuntamenti da non perdere. Sei partite per vivere il meglio del panorama europeo e non sentire troppo la mancanza del campionato di Serie A. In questa tornata, sempre in diretta e in esclusiva su ...

Nations League - il “derby” Serbia-Montenegro live su Eleven Sports : Le due nazionali si affrontano in una gara decisiva per il discorso promozione. All'andata il match terminò 2-0 in favore dei serbi. L'articolo Nations League, il “derby” Serbia-Montenegro live su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La UEFA Nations League su Eleven Sports : sei partite in esclusiva : Si rinnova l'appuntamento con la UEFA Nations League su Eleven Sports: tra le gare in programma Olanda-Francia e Inghilterra-Croazia L'articolo La UEFA Nations League su Eleven Sports: sei partite in esclusiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La UEFA Nations League su Eleven Sports : sei partite in esclusiva : Il meglio del calcio internazionale sbarca ancora una volta su Eleven Sports. La piattaforma OTT italiana si è assicurata alcune delle partite più interessanti dei prossimi turni della UEFA Nations League con un calendario fittissimo di appuntamenti da non perdere. Sei partite per vivere il meglio del panorama europeo e non sentire troppo la mancanza […] L'articolo La UEFA Nations League su Eleven Sports: sei partite in esclusiva è stato ...