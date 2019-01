Elena Sofia Ricci si confessa a Libero | Chi ha abusato di me quando avevo 12

Elena Sofia Ricci : “Ora che mia madre è morta posso parlare con libertà. A dodici anni sono stata abusata” : “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”. A parlare è Elena Sofia Ricci, attrice di grande successo al cinema e in tv, che per anni ha tenuto nascosto dentro di sé un segreto troppo grande quanto doloroso. “Nel mio caso ...

Elena Sofia Ricci : un nuovo progetto dopo Che Dio ci aiuti 5 : Che Dio ci aiuti 5: un profumo e uno spettacolo teatrale per Elena Sofia Ricci Elena Sofia Ricci da giovedì 10 gennaio tornerà a vestire i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 5. Durante le riprese della quinta stagione di Che Dio ci aiuti è venuta a mancare la mamma di Elena Sofia Ricci, la famosa scenografa Elena Ricci Poccetto. Proprio a lei l’attrice fiorentina ha voluto dedicare la serata di gala in cui ha lanciato il profumo ...

Elena Sofia Ricci rompe il silenzio : "Avevo 12 anni e un amico di famiglia abusò di me" : Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate nel panorama italiano grazie alla sua bravura e alla sua indiscussa bellezza. La Ricci - stupenda 57enne che si è recentemente aggiudicata il Nastro d'Argento per la sua interpretazione di Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino - ha scelto di raccontare un lato inedito di sé al quotidiano Libero, svelando un dolore che arriva dal passato.Ora che mia mamma ...

La prova del cuoco : Anche Michele Cucuzza e Elena Sofia Ricci nella giuria della diciottesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 7 gennaio parte la diciottesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di stupire le allegre massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di ...

Elena Sofia Ricci - il ritorno di 'Che Dio Ci Aiuti' : 'Affronteremo temi dolorosi' : Elena Sofia Ricci, protagonista della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti', ha concesso una lunga intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' in cui ha avuto modo di parlare della quinta stagione della fiction. A due anni di distanza, l'attrice torna a vestire i panni di Suor Angela e ha spiegato che inizialmente ha avuto dei dubbi riguardo alla riconferma della sua partecipazione nella nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti. La Ricci, ...

Elena Sofia Ricci sul 2018 : 'Alla morte di mia madre s'è aggiunta quella del mio amico' : Elena Sofia Ricci è stata protagonista di un'intervista a 'Sorrisi E Canzoni' nella quale ha avuto modo di parlare della quinta stagione di 'Che Dio Ci Aiuti' che andrà in onda sul piccolo schermo a partire da giovedì 10 gennaio. L'attrice ha sottolineato che nel corso della sua carriera non è mai andata oltre la quarta stagione di una fiction ma ha deciso di fare un'eccezione grazie a una novità riguardante il personaggio di Suor Angela che ...

Che Dio ci Aiuti 5 : Elena Sofia Ricci torna su Rai1 con Suor Angela! : torna “Che Dio ci Aiuti 5” con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nel convento più amato dai telespettatori nuove problematiche, nuove storie e anche nuove tentazioni. Azzurra e Guido sono avvisati. Suor Angela alle prese con un piccolo ospite, Matteo, di cui dovrà prendersi cura. Che Dio ci Aiuti 5: nuove avventure stanno per arrivare nel convento di Suor Angela e Suor Costanza. Non ci sarà Lino Guanciale ma l’arrivo del bellissimo Athos ...

Che Dio ci aiuti 5 - Elena Sofia Ricci : “Suor Angela vivrà una crisi profonda” : Elena Sofia Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni che anticipano il ritorno di Che Dio ci aiuti, la fiction in onda su Rai 1 in onda in prima serata il 10 gennaio

Elena Sofia Ricci : "Il 2018 emotivamente pesante" : Non è stato un 2018 facile per Elena Sofia Ricci . Due grandi lutti hanno infatti colpito la sua vita: prima quello della madre e poi quello dell'amico fraterno Ennio Fantastichini . È l'attrice ...

Elena Sofia Ricci devastata da due lutti : il dramma privato dell'attrice : Per Elena Sofia Ricci il 2018 è stato un anno molto doloroso perché ha avuto due grandi lutti : sono mancati sua madre e suo 'fratello' Ennio Fantastichini . L'attrice, in una intervista a Tv sorrisi ...

Elena Sofia Ricci : "Ho perso mia madre mentre giravo Che Dio ci aiuti 5" : Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia Ricci ha raccontato, non riuscendo a trattenere le lacrime, di aver perso durante le riprese della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, in onda su Rai1 a partire da giovedì 10 gennaio 2019, la madre:Le riprese erano iniziate da 15 giorni quando mia madre è stata ricoverata in una clinica. Non è mai più uscita. Era una figura importante. Era orgogliosa di me. “Durante la sua ...

Elena Sofia Ricci in lacrime : commossa ricorda la madre ed Ennio Fantastichini : Elena Sofia Ricci ricorda la madre: l’attrice non riesce a trattenere le lacrime durante l’intervista Questo è stato un anno molto intenso per Elena Sofia Ricci che, nel 2018, ha dovuto fare i conti con un grave lutto nella sua famiglia. L’attrice ha perso la madre qualche mese fa, subito dopo l’estate. Tutto è successo […] L'articolo Elena Sofia Ricci in lacrime: commossa ricorda la madre ed Ennio Fantastichini ...

Elena Sofia Ricci : 'Ho provato a fare al meglio il mio lavoro dopo la morte di mia madre' : Sono terminate le riprese della quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, capace di incuriosire milioni di telespettatori italiani. Si avvicina il ritorno della fiction prodotta dalla Lux Vide e la Ricci ha concesso un'intervista al settimanale 'Di Più Tv' in cui ha avuto modo di parlare delle difficoltà incontrate sul set dopo la morte della madre, alla quale era molto ...

Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5 - il dramma dell’attrice durante le riprese : Un grave Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5. durante un'intervista con Di Più, l'attrice ha confidato le difficoltà nel recitare durante la quinta stagione della fiction. Lo scorso luglio, infatti, sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, si è ammalata e in seguito è deceduta all'età di 77 anni. Per l'interprete di Suor Angela non è stato affatto facile fare il suo lavoro sul set. Un duro colpo per la sua vita privata, e ...