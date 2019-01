Economia | presidente Banca mondiale Young Kim lascerà incarico dal primo febbraio

Imprese : il presidente di Huawei avverte che il boicottaggio Usa danneggerà l' Economia globale : Pechino, 19 dic 04:59 - , Agenzia Nova, - Il presidente a rotazione del colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei , Ken Hu, ha respinto con forza come "infondate"... , Cip,

Meccanica e agroalimentare trainano l'Economia piacentina nel 2018. Ascolta l'intervista al Presidente di Confindustria : Caute dunque le previsioni per l'economia piacentina nel 2019 a causa dell'incertezza sulla manovra del Governo che per Confindustria potrebbe non dare il giusto slancio allo sviluppo del paese.