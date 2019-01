Due alpinisti trovati morti tra Val di Susa e Val Chisone

Torino - trovati morti Due alpinisti dispersi : Si trovavano nella zona della Cristalliera, tra Val Susa e Val Chisone. Ieri altre due vittime nelle montagne lombarde

Montagna : intervento di soccorso per Due alpinisti sul Corno Medale : intervento di soccorso ieri sera per due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, sul Corno Medale, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Incidenti in montagna : Due alpinisti morti in Lombardia - grave una donna : Due alpinisti sono morti sulle montagne lombarde, in due diversi Incidenti causati probabilmente dal ghiaccio avvenuti in provincia di Brescia e di Bergamo . Sul Monte Blumone , tra Vallesabbia e ...

Incendi in Valtellina : salvati Due alpinisti : Il forte vento continua ad alimentare gli Incendi in Valchiavenna. Dal Comune di Samolaco (Sondrio) ora l’emergenza è anche a San Giacomo Filippo, nella zona del santuario della Madonna di Gallivaggio. Impegnati dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del i’Fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino e i volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme in Val d’Avero sopra l’abitato di Lirone, in ...

Slavina a Sestriere : salvi per miracolo Due scialpinisti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Slavina a Sestriere: salvi per ...

Identificati i resti di Due alpinisti rinvenuti sul Miage nel 2017 : Il 23 agosto 2017 operatori del Soccorso Alpino del Corpo della Guardia di Finanza della Stazione di Entreves-Courmayeur, su segnalazione di un'escursionista, avevano recuperato sul ghiacciaio Miage, ...