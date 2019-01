Discoteca | ipotesi simulazione in 3D

Strage in Discoteca - pm : "Indagati in 7 tra proprietari e gestori" | Per il minore dello spray ipotesi omicidio preterintenzionale : Per la tragedia nell'Anconetano, la magistratura ordinaria procede per concorso in omicidio colposo aggravato nei confronti di sette persone tra proprietari e gestori. Indagato un minorenne per omicidio preterintenzionale: "Atto dovuto"

Discoteca Corinaldo - 7 indagati tra gestori e proprietari. Ipotesi omicidio preterintenzionale per il minore dello spray : Otto persone sono indagate nell'inchiesta sulla tragedia avvenuta in Discoteca a Corinaldo , nell'Anconetano. Tra loro "c'è un soggetto minorenne, ma è solo un atto dovuto", ha detto il procuratore ...

Ancona - strage in Discoteca : 15enne fermato per droga - spunta l'ipotesi furto collanina : strage alla discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo: dopo tre giorni dai tragici fatti, non c'è alcuna certezza su cosa sia accaduto. E' stato fermato un 15enne della provincia di Ancona per aver spruzzato nella notte del 7 dicembre spray al peperoncino che avrebbe provocato il panico, la fuga scomposta di una massa di presenti e la morte di sei persone, cinque ragazzini e una mamma. Il minore è stato fermato per droga, ma la circostanza non ...

Strage in Discoteca vicino ad Ancona - a Corinaldo altri 2 fermi per droga : ipotesi banda rapine - Sky TG24 - : I nuovi fermi si aggiungono a quello del 15enne che secondo testimoni avrebbe spruzzato spray urticante scatenando il panico. Per tutti l'accusa al momento riguarda solo il possesso di stupefacenti. ...

Tragedia in Discoteca - tre fermati per droga : spunta l'ipotesi di una banda dedita alle rapine : Fermate anche altre due persone, sempre con l'accusa di possesso di droga, ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore. l'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Locanda ...

Tragedia in Discoteca : 6 morti Ipotesi : troppe persone presenti : Panico in discoteca per spray urticante: 6 morti e oltre 120 feriti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta. C'è anche una mamma e... Segui su affaritaliani.it

Corinaldo - l'inquietante ipotesi sulla tragedia : parla il pierre della Discoteca : Una banda che deruba i ragazzini potrebbe essere all'origine della fuga di massa che ha causato sei morti. Per ora però non...

Corinaldo - strage in Discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». Ipotesi choc : uscite di sicurezza sbarrate : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

