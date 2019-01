Di Maio mente | il governo poteva fermare le trivelle nello Ionio Persino

Mara Carfagna a Di Maio : “‘compravendita’ di onorevoli? No - semplicemente scappano da voi” : Mara Carfagna tramite le pagine social parla della “compravendita” degli onorevoli da parte di FI e informa Luigi Di Maio: “semplicemente scappano” La possibile fuga (di massa?) dal M5s a Forza Italia viene di fatto confermata da Mara Carfagna su Twitter. L’azzurra, infatti, scrive: “Molti eletti del M5S cercano una nuova casa politica per l’imbarazzo di rimanere in un partito che non dà loro agibilità ...

Di Maio ha assicurato che l'Iva non aumenterà. "Neanche i prossimi anni” : Iva, Di Maio: "Non aumenterà neanche i prossimi anni" "L'Iva non aumenterà, quest'anno come nei prossimi, disinnescheremo sempre le clausole di salvaguardia". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta sui social. fonte Facebook

Di Maio : "L'Iva non aumenterà Nessun taglio agli investimenti" : L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

La voce della Politica Cifarelli a Di Maio : certezze per i Lavoratori socialmente utili : L'assessore in una nota inviata al ministro del Lavoro ha chiesto il suo intervento per emendare gli stringenti vincoli assunzionali e le limitazioni del turn-over, ostacoli alla stabilizzazione L'...

Di Maio : 'L'Iva? Non aumenterà. Come feci per il Def in cdm - risalirei sul balcone anche domani' : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Di Maio : 'L'Iva? Non aumenterà. Come feci per il Def in cdm - risalirei sul balcone anche domani' : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Manovra - Di Maio : “Reddito cittadinanza dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell’Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra - Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 1 aprile? No - mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà aumento Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Ore di grande tensione fra Di Maio e Salvini - che incontrano separatamente gli imprenditori. Poi la (parziale) schiarita : "Da Salvini le parole, qui da me si fanno i fatti". Luigi Di Maio poi la mette giù sorridendo, poi la smorza ulteriormente, la ricalibra, ricuce, cerca capri espiatori. Ma l'irritazione per il tavolo convocato dal collega vicepremier domenica al Viminale è fortissima. Salvini ha riunito le imprese, si muove quasi da premier ombra ("Da premier, da premier – ironizza uno dei suoi – l'ombra è Conte"), ha attivato un ...

Di Maio : "Dimissioni Tria? Smentisco categoricamente - squadra che vince non si cambia" : "Dimissioni di Tria? squadra che vince non si cambia, Smentisco categoricamente". Così il vicepremier Luigi Di Maio commenta le voci sulle possibili dimissioni del ministro dell'Economia. E sulla manovra aggiunge: "Se riusciamo a portarla a casa il 2019 sarà l'anno del cambiamento. Partiamo dai 5 milioni di persone in povertà assoluta. Come ho sempre detto dall'inizio della ...

Di Maio - mano tesa a Boccia : "Se possiamo migliorare ulteriormente la manovra lo faremo" : Se premettiamo a sindaci di spendere velocemente tali soldi con procedure agevolate alla fine avremo 5 miliardi che davvero entreranno nell'economia delle imprese e andremo nella direzione di quanto ...

Di Maio - mano tesa a Boccia : "Se possiamo migliorare ulteriormente la manovra lo faremo" : Se premettiamo a sindaci di spendere velocemente tali soldi con procedure agevolate alla fine avremo 5 miliardi che davvero entreranno nell'economia delle imprese e andremo nella direzione di quanto ...