Di Maio ai gilet gialli | non mollate Salvini a ruota | sostegno ma no alle violenze

Di Maio ai gilet gialli : «Non mollate - M5S è pronto a darvi sostegno» : Una dichiarazione che si commenta da sola, di una persona, di una classe politica che non vuole prendere atto della realtà. Ma voi, gilet gialli, non mollate! Il Movimento Cinque Stelle dopo meno di ...

Di Maio a Gilet gialli : ‘Non mollate. Avete stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per democrazia diretta’ : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Rai - Di Maio : “Foa? Giornalista molto valido. Dispiace che abbiamo regalato a concorrenza Giletti - Giannini e Porro” : “Mi sento di rassicurare i giornalisti della Rai in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche. Anzi, io penso che i giornalisti Rai siano il primo presidio per quanto riguarda il contraddittorio in ogni dibattito”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sulle sue ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...