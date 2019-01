Decreto sicurezza La Regione Umbria ricorre alla Corte costituzionale

Piemonte e Umbria ricorrono alla Consulta contro il Decreto sicurezza : Roma, 7 gen., askanews, - La giunta regionale dell'Umbria ricorrerà alla Corte Costituzionale contro il Decreto sicurezza. Durante la seduta di oggi della Giunta, l'assessore Antonio Bartolini ha ...

Le Regioni sciolgono la riserva : "Faremo ricorso alla Consulta sul Decreto Sicurezza" : Le Regioni faranno ricorso alla Consulta sul Decreto Sicurezza. Si tratta dell'Umbria, Piemonte e Toscana.Nella seduta della Giunta, che ha approvato la mozione, l'assessore dell'Umbria Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti profili di "palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, ...

Decreto sicurezza - il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini : bocciato il sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non gode neanche del sostegno dei siciliani nello scontro imbracciato contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza. La bocciatura sonora contro il primo cittadino palermitano arriva dal sondaggio realizzato dal sito ilsicilia.it che ha raccolto 180 mila voti con

Anche gli scout cattolici di Agesci si schierano contro il Decreto Salvini sulla sicurezza : L'Agesci Sicilia ha approvato un durissimo documento contro il decreto denunciando che "molti dei cittadini stranieri residenti da diversi anni nelle nostre città rischiano, tra poche settimane, di essere privati di assistenza e diritti, quei diritti inviolabili di cui ogni essere umano non può essere privato."Continua a leggere

Bruno Bossio - PD : "Decreto sicurezza - Oliverio difende interessi dei calabresi" : "C'è stato chi in questi anni ha favorito affari e profitti sulla pelle dei migranti e chi, invece, a partire da molti e numerosi comuni calabresi ha esplicitato una politica della accoglienza ...

Decreto sicurezza : intervista esclusiva di Giovanni Iacono al Quotidiano di Ragusa : Decreto Sicurezza, accoglienza e Leoluca Orlando. intervista esclusiva di Giovanni Iacono al Quotidiano di Ragusa. Ecco l'opinione di Iacono

Filippo Nogarin sul Decreto sicurezza : "Il sindaco non può violare la legge" : "Il sindaco non può violare la legge". A dirlo, a proposito della disobbedienza di alcuni sindaci rispetto al decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, è il primo cittadino di Livorno, il grillino Filippo Nogarin in una lunga intervista al quotidiano La Verità.Nogarin spiega:Non condivido le idee della Lega sull'immigrazione, nemmeno molte di quelle che sono nel decreto sicurezza. Ma come sindaco sono portato a far ...

Video - Sfila nel centro storico il corteo contro il Decreto sicurezza di Salvini : Vi hanno partecipato anche diversi esponenti del mondo politico, fra cui alcuni sindaci. Il discorso di monsignor Seccia, accolto da un caloroso applauso, è stato uno dei momenti principali della ...

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : "Solo un grande favore a Matteo Salvini" : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini: i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza "stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore", perché "se l'opposizione pensa di essere credibile organizzando un boicottaggio delle leggi dello Stato sbaglia". Secondo il senatore centrista ele

Decreto sicurezza - Chiesa lacerata "Protesta giusta". "E' propaganda" : Il Decreto sicurezza divide la Chiesa. Tra i monsignori italiani c'è chi appoggia pienamente la protesta dei sindaci e chi invece sta con il governo e bolla la disobbedienza come propaganda politica Segui su affaritaliani.it

Sindaco M5S di Carrara contro il Decreto sicurezza : "Non ci piace - creerà problemi" : Carrara si interroga sull'adozione del Decreto Sicurezza. Il Comune è in mano ai 5 Stelle, guidato da Francesco De Pasquale, un amministratore che non riesce a nascondere in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà per il provvedimento che a livello nazionale è stato adottato dal suo partito insieme alla Lega."Non ci piace, siamo contrari, ci creerà un po' di problemi. Comunque decideremo ...