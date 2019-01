Decreto sicurezza | il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini | bocciato il sindaco

Anche gli scout cattolici di Agesci si schierano contro il Decreto Salvini sulla sicurezza : L'Agesci Sicilia ha approvato un durissimo documento contro il decreto denunciando che "molti dei cittadini stranieri residenti da diversi anni nelle nostre città rischiano, tra poche settimane, di essere privati di assistenza e diritti, quei diritti inviolabili di cui ogni essere umano non può essere privato."Continua a leggere

Bruno Bossio - PD : "Decreto sicurezza - Oliverio difende interessi dei calabresi" : "C'è stato chi in questi anni ha favorito affari e profitti sulla pelle dei migranti e chi, invece, a partire da molti e numerosi comuni calabresi ha esplicitato una politica della accoglienza ...

Decreto sicurezza : intervista esclusiva di Giovanni Iacono al Quotidiano di Ragusa : Decreto Sicurezza, accoglienza e Leoluca Orlando. intervista esclusiva di Giovanni Iacono al Quotidiano di Ragusa. Ecco l'opinione di Iacono

Filippo Nogarin sul Decreto sicurezza : "Il sindaco non può violare la legge" : "Il sindaco non può violare la legge". A dirlo, a proposito della disobbedienza di alcuni sindaci rispetto al decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, è il primo cittadino di Livorno, il grillino Filippo Nogarin in una lunga intervista al quotidiano La Verità.Nogarin spiega:Non condivido le idee della Lega sull'immigrazione, nemmeno molte di quelle che sono nel decreto sicurezza. Ma come sindaco sono portato a far ...

Video - Sfila nel centro storico il corteo contro il Decreto sicurezza di Salvini : Vi hanno partecipato anche diversi esponenti del mondo politico, fra cui alcuni sindaci. Il discorso di monsignor Seccia, accolto da un caloroso applauso, è stato uno dei momenti principali della ...

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : "Solo un grande favore a Matteo Salvini" : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini: i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza "stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore", perché "se l'opposizione pensa di essere credibile organizzando un boicottaggio delle leggi dello Stato sbaglia". Secondo il senatore centrista ele

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : 'Solo un grande favore a Matteo Salvini' : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini : i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza 'stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore', perché 'se l'opposizione pensa di essere ...

Decreto sicurezza - Chiesa lacerata "Protesta giusta". "E' propaganda" : Il Decreto sicurezza divide la Chiesa. Tra i monsignori italiani c'è chi appoggia pienamente la protesta dei sindaci e chi invece sta con il governo e bolla la disobbedienza come propaganda politica Segui su affaritaliani.it

Sindaco M5S di Carrara contro il Decreto sicurezza : "Non ci piace - creerà problemi" : Carrara si interroga sull'adozione del Decreto Sicurezza. Il Comune è in mano ai 5 Stelle, guidato da Francesco De Pasquale, un amministratore che non riesce a nascondere in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà per il provvedimento che a livello nazionale è stato adottato dal suo partito insieme alla Lega."Non ci piace, siamo contrari, ci creerà un po' di problemi. Comunque decideremo ...

Come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il Decreto sicurezza : Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre Regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei ...

Anche le Regioni contro Decreto sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

Decreto sicurezza - Cancelleri sta con Salvini : “Orlando e Miccichè hanno paura del loro futuro” : La questione è sempre il Decreto Sicurezza questa volta parla Giancarlo Cancelleri che esprime il suo pensiero a favore del Decreto di Salvini e spiega il motivo per cui Orlando e Miccichè vanno da tutt’altra parte “A Capodanno a Palermo in piazza c’erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall’altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono ...

Decreto sicurezza - Carlo Nordio sta con Matteo Salvini : "La rivolta dei sindaci è di una gravità inaudita" : La legge va rispettata. Carlo Nordio, già capo della procura di Venezia, intervistato al Tg2 attacca i sindaci "disubbidienti" che hanno annunciato di non applicare il Decreto sicurezza di Matteo Salvini: "E' di una gravità inaudita". Nordio ha spiegato: "Le leggi vanno rispettate senza se e senza m

Decreto sicurezza - cosa succede dopo le mosse di sindaci e governatori : sindaci e governatori di centrosinistra intendono avocare la Corte costituzionale per disinnescare la norma Salvini che stringe le maglie dell'accoglienza agli immigrati. Ma le strade della ...