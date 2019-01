Dazi - aria d'intesa Usa-Cina E Trump rivede Kim in Vietnam : Mentre Wall Street si riscopre cauta dopo il poderoso rally di venerdi' scorso, dovuto a un ottimo rapporto sull'occupazione americana a dicembre e alle rassicurazioni giunte dal governatore della Federal Reserve, gli occhi degli investitori sono tornati Segui su affaritaliani.it

Maria Elena Boschi al forum nella reDazione di Leggo : Alle primarie non voto Zingaretti. Salvini fascista? No - ma prenda distanze. Di Maio ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

Maria Elena Boschi al forum nella reDazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella reDazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella reDazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza dimenticare Virginia Raggi : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

IF – La fonDazione immaginaria - la risposta italiana a Harry Potter? : Gli autori di IF – La fondazione immaginaria, Fabio Guaglione e Maurizio Temporin, entrambi registi e sceneggiatori, oltre che scrittori, uniscono le loro penne per creare questo interessante romanzo per ragazzi in cui fantasy e fantascienza si uniscono in maniera piuttosto originale. Come si evince dal titolo, il fulcro della narrazione è l’immaginazione, quella pura e semplice dei ragazzini, che fa sognare e trasporta in mondi ...