Dazi | al via colloqui Cina-Usa a Pechino | Trump ottimista

Dazi - al via colloqui Usa-Cina a Pechino : 6.30 Riavviati a Pechino i colloqui sul complesso negoziato commerciale tra Usa e Cina. Si tratta del primo round dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti, Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. Le delegazioni si confronteranno su temi come il riequilibrio dell'interscambio commerciale, le tensioni sul trasferimento forzato di tecnologie e l'accesso ai mercati.

Pensioni : Quota 100 - si studiano altre limature - possibile la liquiDazione rinviata : Dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Bilancio al Senato, il testo della nuova Legge di Stabilità 2019 dovrà approdare a Montecitorio per la terza lettura definitiva. Secondo quanto si apprende dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", la nuova manovra finanziaria è giunta al rush finale mentre a gennaio dovranno arrivare i primi decreti legge sul pacchetto Pensioni che contengono le due misure-chiave come la Quota 100 e il cosiddetto ...

Pensioni - liquiDazione rinviata per chi aderisce a quota 100 : non arriverà prima di 3 anni : Il decreto con le regole della quota 100, l'anticipo Pensionistico previsto dalla legge di Bilancio, dovrebbe arrivare a gennaio. Ma intanto si studiano alcune limature, a partire dal rinvio della liquidazione per i dipendenti statali. Il pagamento del Tfs per chi aderisce alla quota 100 potrebbe arrivare non prima di 36 mesi e comunque non prima dei 65 anni d'età.Continua a leggere

Accordo commerciale con il Giappone - ok di Strasburgo : “Via Dazi per un miliardo”. E’ la replica dell’Ue alle tariffe di Trump : L’Unione Europea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

Accordo di libero scambio Ue-Giappone - Strasburgo dà l’ok : “Via un miliardo di euro di Dazi per le imprese europee” : L’Unione europea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

Luigi Di Maio mette in liquiDazione la ditta del padre - intanto procedimento abbattimento avviato : Luigi Di Maio ha deciso di liquidare l’azienda del padre. Mentre la procedura di abbattimento dei manufatti abusivi è stata avviata A Bruno Vespa, che a Porta a Porta gli chiede conto dell’affaire che lo ha visto coinvolto nell’azienda di famiglia, Luigi Di Maio risponde così: «Ho messo in liquidazione l’azienda perché già da un anno era fuori attività e non aveva più commesse. La Boschi? Non accetto parallelismi». Come annunciato nei ...

FonDazione CRL : al via il bando per l'accesso ai contributi per progetti e attività culturali : Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati in grado di proporre iniziative culturali e artistiche, quali mostre, concerti, spettacoli, che si distinguano per l'alta qualità del messaggio ...

Trump - Dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.

Dazi - tregua tra Cina e Usa : via le tasse sulle auto americane : Il Rappresentante del Commercio americano Robert Lighthizer aveva criticato infatti la politica di Pechino sul taglio dei Dazi all'import di auto al 15%, ma aggravati da un 25% quanto ai veicoli ...

Patto Trump-Xi - via a tregua di 90 giorni sui Dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ucraina - Dazi - contrasti Usa-Russia : al via il G20 delle tensioni : BUENOS AIRES - Inizia oggi nella capitale argentina il G20, l'appuntamento annuale tra i capi di Stato e di Governo dei 19 Paesi più industrializzati al mondo, più l'Unione europea. L'incontro arriva in un momento particolarmente movimentato, tra la nuova crisi russo-Ucraina nel Mar d'Azov , la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina , il primo grande ...

Lipe liquiDazioni Iva omesse - controlli del Fisco al via : ecco regole e novità : Scattano i controlli del Fisco per le comunicazioni liquidazioni Iva, Lipe, omesse. È la stessa Agenzia delle entrate a comunicarlo, con il Provvedimento 314644 del 23 Novembre 2018, che mette nero su bianco le modalità operative di invio comunicazioni ai contribuenti che non hanno presentato le Lipe (comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva), anche se in presenza di fatture da loro emesse indicate negli spesometri di soggetti loro ...

I Cobra Fermo - Tiro alla Fune - ricordano Pasquale Del Moro : LEGGI la lettera inviata in reDazione : ... della quale - nello scorso mese di Maggio - Pasquale è stato graditissimo ospite nel corso di una puntata della trasmissione 'Sport News'. Anche noi, oggi abbiamo perso un amico. Ciao Pasquale, ti ...

Anticorruzione - via obbligo di una sola fonDazione per partito. Nomi pubblici dei donatori : Lega vuole alzare il limite : Per Matteo Renzi era la “norma salva Casaleggio“. Adesso è scomparsa dal ddl Anticorruzione. Nella tarda serata di ieri, infatti, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento della Lega che sopprime parte dell’articolo 9. Si tratta della legge che disciplina la “trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche”. Nel testo della riforma che dal Consiglio dei ...