Dazi | a Pechino colloqui Usa-Cina

Dazi - al via colloqui Usa-Cina a Pechino : 6.30 Riavviati a Pechino i colloqui sul complesso negoziato commerciale tra Usa e Cina. Si tratta del primo round dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti, Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. Le delegazioni si confronteranno su temi come il riequilibrio dell'interscambio commerciale, le tensioni sul trasferimento forzato di tecnologie e l'accesso ai mercati.

Dazi - il 7 incontro Cina-Usa a Pechino : 4.30 Il ministero del commercio cinese ha confermato che i negoziatori Usa saranno in Cina lunedì e martedì per il primo dialogo da quando i capi di Stato dei due paesi si sono incontrati all'inizio di dicembre. Il vice rappresentante commerciale della Casa Bianca,Jeffrey Gerrish, guiderà la delegazione in "una discussione attiva e costruttiva". Dalla metà dello scorso anno Washington e Pechino sono impegnati in una guerra commerciale a colpi ...

Auto Usa - "sconto" sui Dazi. Da Pechino taglio al 15% : 'Colloqui molto produttivi in corso con la Cina! Occhio ad alcuni annunci importanti!'. Gli annunci via tweet di Donald Trump dedicati ai negoziati commerciali con Pechino vanno sempre presi con le ...

Accordo G20 Usa-Cina - Trump su Twitter : 'Pechino taglierà o rimuoverà Dazi su auto Usa al 40%' : A seguito dell'Accordo commerciale raggiunto al G20 di Buenos Aires tra Stati Uniti e Cina, il presidente Donald Trump ha scritto su Twitter che Pechino si è detta d'Accordo a "ridurre e rimuovere" ...

Guerra Usa-Cina - il costo dei Dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 : quasi 400 miliardi di dollari. Questo è l’impatto reale dei dazi americani sulle importazioni dalla Cina, stando a quanto rivela un recente studio sulle restrizioni al commercio nell’area delle venti maggiori economie del mondo. Secondo il rapporto Global Trade Alert redatto da due studiosi dell’Università di San Gallo in Svizzera, l’export cinese sarebbe stato colpito dai dazi imposti da Washington per una somma pari a 369 miliardi di dollari, ...

Guerra Dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

