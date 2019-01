Dakar Rally | le inarrestabili Husqvarna pronte all’azione FOTO

Dakar 2019 - al via l’edizione numero 41 del rally più duro del mondo : “Con la sabbia e le dune peruviane si torna al dna originario della Dakar africana” assicura Etienne Lavigne, organizzatore della 41esima edizione della gara di rally tra le più estreme e lunghe che ci siano. La Dakar, che prende il nome dal primo percorso inaugurato nel 1978, con partenza da Parigi e arrivo nella capitale senegalese, nel corso dei decenni ha cambiato scenari e quest’anno, per la prima volta, si svolge tutta ...

È tempo di Dakar - tutto sul rally-raid più pericoloso al mondo : Avventura, velocità, rischio e sabbia costituiscono la miscela ammaliante della Dakar, il celeberrimo rally-raid che, come ogni anno, arriva puntuale a ridosso delle vacanze natalizie. Domani parte ufficialmente la 41ª edizione della gara, che si correrà per la prima volta in un unico Stato, il Perù. La tappa finale è prevista per il 17 gennaio. Perché la Dakar si corre in Sud America? Il nome Dakar oggi è soprattutto un brand legato alla ...

La Dakar nel Mondiale cross country rally dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e l’organizzazione del raid : Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza. Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima ...

Dakar : 5540 km tra Ande e dune - Peru’ apre porte a rally : Lunedi' torna la Dakar, alla 41ma edizione, il rally per eccellenza, la corsa dei temerari e dei pericoli e purtroppo spesso anche delle vittime. Si corre ancora in Sud America, ma stavolta nel solo Peru', ed e' un inedito che questa gara si svolge in un solo Stato. Il via dalla capitale Lima, 334 equipaggi, con 167 fra moto e quad, 126 auto e 41 camion. Sono 21 gli italiani, fra loro anche un pilota paraplegico, il primo nella storia Dakar, ...

Dakar 2019 - il lungo digiuno dell’Italia. Ultimo trionfo con l’indimenticato Fabrizio Meoni. Un Rally diventato tabù : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Dakar Rally 2019 in tv : dal 6 al 17 gennaio le tappe in esclusiva su Eurosport : Un tour nei deserti peruviani è pronto a regalare emozioni agli appassionati di motori con la quarantunesima edizione della Dakar Rally, la gara raid più celebre del mondo, che si svolgerà dal 6 al 17 gennaio per l'undicesima volta consecutiva in Sud America, ma per la prima volta in un solo paese. Con partenza ed arrivo a Lima, la Dakar 2019 sarà infatti 100% Perù. Meno tappe e un percorso più breve rispetto ad altri edizioni, ma con un livello ...

Rally - Mitsubishi Eclipse Cross : una nuova protagonista alla Dakar 2019 [FOTO] : Cristina Gutierrez e Pablo Huete affronteranno un’edizione che promette di essere ardua almeno quanto le precedenti Nonostante i team di lavoro di Mitsubishi Motors non siano più coinvolti nel motorsport, la gloria e la reputazione portati dalle 12 vittorie nella Dakar e dai 5 titoli WRC (tra gli altri) continuano a non far passare inosservato il Brand giapponese nel mondo sportivo. A questo proposito i Distributori locali hanno sempre ...