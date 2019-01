Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. Comanda Joan Barreda : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa moto : Joan Barreda trionfa davanti a Quintanilla ed a Brabec. L’armata KTM insegue : Giorno di spettacolo e giorno di esordio nella Dakar 2019. La “Lima-Pisco” di 247 km, 84 dei quali di prova speciale, ha dato il via alle danze ed alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare questo esordio nella Maratona del deserto. Nella gara riservata alle moto, lo spagnolo Joan Barreda in sella alla Honda è stato devastante in questa stage 1, interpretata in maniera magistrale. Praticamente davanti a tutti fin dal primo ...

Dakar 2019 - al via l’edizione numero 41 del rally più duro del mondo : “Con la sabbia e le dune peruviane si torna al dna originario della Dakar africana” assicura Etienne Lavigne, organizzatore della 41esima edizione della gara di rally tra le più estreme e lunghe che ci siano. La Dakar, che prende il nome dal primo percorso inaugurato nel 1978, con partenza da Parigi e arrivo nella capitale senegalese, nel corso dei decenni ha cambiato scenari e quest’anno, per la prima volta, si svolge tutta ...

Dakar 2019 oggi Tappa 1 - Lima-Pisco : dove vederla ed orari - i principali favoriti : Citiamo inoltre l'outsider Sébastien Loeb , per la prima volta da privato con il team PH Sport dopo la chiusura del programma Dakar di Peugeot ma che sarà comunque alla guida della 3008 DKR del 2017, ...

Dakar 2019 oggi (7 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Lima-Pisco. Il percorso ai raggi X : Eccoci al via della Dakar 2019! La 40esima edizione della temibile corsa sudamericana prende ufficialmente il via con la tappa Lima-Pisco. Si parte, dunque, dalla capitale peruviana, dove si farà ritorno al termine della competizione. La prima prova prevede 247 chilometri totali con 84 di prove speciali. Un avvio tutto sommato “morbido” prima di affrontare i veri e propri temibili deserti che caratterizzeranno l’intero ...

Dakar 2019 - domani la prima tappa Lima-Prisco : programma - orari e tv. Come vederla in streaming : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Dakar 2019 - tutti gli italiani al via e le loro ambizioni - tra chi è all’esordio assoluto e chi punta all’arrivo di Lima : Manca poco, pochissimo, e sarà dato il via ufficiale alla quarantesima edizione della Dakar. In questo 2019 la durissima gara si snoderà solamente in territorio peruviano, con oltre il 70% del suo percorso tra le dune del deserto. In poche parole ai protagonisti si presenterà un percorso quanto mai complicato e selettivo. Nelle cinque categorie al via, moto, quad, side-by-side, camion e auto, saranno ventuno gli italiani al via. Un numero ...

Dakar 2019 : le tappe “Marathon” saranno decisive. Tanti chilometri e novità in Perù : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Dakar 2019 - al via in Perù. La guida alla Regina dei Raid : Le informazioni chiave 41edizione , 11volta in Sud America e prima interamente in Perù 7-17 gennaio , con partenza e arrivo a Lima, dalle spiagge oceaniche alla catena montuosa delle Ande, 5541 km ...

Dakar 2019 - la guida completa : favoriti - percorso - le 10 tappe e le startlist di tutte le categorie : Dal 7 al 17 gennaio si disputerà la Dakar 2019, il rally raid più famoso e prestigioso del mondo. Il mito si rinnova ogni anno nel mese di gennaio, questa volta ci aspettano 10 tappe per più di 5000 km complessivi, il percorso si snoderà esclusivamente in Perù e si preannuncia particolarmente difficile e insidioso: tra sabbia, dune e deserto del Sudamerica ne vedremo davvero delle belle, può succedere di tutto. Tra le auto la rinnovata sfida tra ...

Dakar 2019 : la sfida della Maratona del deserto ha inizio. Gara sabbiosa e dura - tutta in Perù : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - i favoriti tra i quad : la coppia argentina Jeremías González Ferioli-Nicolas Cavigliasso pronta a dominare : Oltre 5500 chilometri di avventura e sofferenza, il 70% di prove speciali con fondo sabbioso e chissà quali altre insidie… Ormai ci siamo, la Dakar 2019, giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, sta per partire. Il rally raid più famoso del mondo avrà inizio il 7 gennaio, con la prima tappa, e fin da subito imprevisti e colpi di scena non mancheranno fino all’ultima ...

Dakar 2019 - i favoriti tra i camion. Eduard Nikolaev a caccia del tris ma gli avversari non mancano : mancano ormai due giorni alla partenza della Dakar 2019, probabilmente una delle edizioni più dure e impegnative della competizione rallistica per eccellenza giunta quest’anno alla 41esima edizione, l’undicesima consecutiva in Sud America e la prima in assoluto completamente in territorio peruviano. Il percorso è lungo 5541 km totali, con 2889 km di prove speciali e 10 tappe complessive nell’arco di 11 giorni (dal 7 al 17 ...

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria camion : Dal 7 al 17 gennaio si disputerà il Rally Dakar 2019, la competizione rallistica più importante, affascinante ed impegnativa del mondo che arriva quest’anno alla 41esima edizione. Si tratta dell’undicesima Dakar in Sud America e la prima in assoluto integralmente in territorio peruviano, con più di 5500 chilometri divisi in 10 tappe prevalentemente sul fondo sabbioso delle dune e del deserto. L’edizione di quest’anno sarà ...