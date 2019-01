Crolla a Piazza Affari Aeroporto di Bologna

Borsa : europee in rosso in scia Ws - a Piazza Affari Crolla Stm : Le Borse europee archiviano in rosso una giornata appesantita dalle notizie in arrivo dagli Usa, con la decisione di Apple di tagliare le stime sui ricavi del primo trimestre ed il conseguente crollo ...

Carige Crolla a Piazza Affari dopo lo stop all'aumento : MILANO - Avvio molto difficile come previsto per Carige. L'istituto, dopo avere faticato ad accedere agli scambi, perde oltre 12 punti percentuali. Uno scossone che arriva dopo che lo scorso fine ...

Brunello Cucinelli - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : In forte ribasso il re del cachemire , che mostra un disastroso -3,41%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World Luxury Index . Ciò ...

Crolla il petrolio (-7%) e trascina i listini Ue. A Piazza Affari sbanda Azimut : Il listino Usa rialza la testa dopo la debolezza delle ultime settimane. Sale l'attesa per la decisione che domani prenderà la Fed sui tassi di interesse, anche dopo i nuovi attacchi di Trump. A Milano sale l'attesa per il giudizio di Bruxelles sulla manovra ...

Crolla il petrolio e trascina i listini Ue. A Piazza Affari sbanda Azimut : Sono invece volate del 24,78% le Mondo Tv . Vendite sul dollaro, si rafforza euro . petrolio a picco Sul mercato valutario, l'euro si è rafforzato ancora nei confronti del biglietto verde nell'attesa ...

Aeffe - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : A picco la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che presenta un pessimo -2,66%. Lo scenario su base settimanale di Aeffe rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Beni Stabili - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : In forte ribasso la società immobiliare , che mostra un disastroso -2,56%. La tendenza ad una settimana di Beni Stabili è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...

DoBank - Crollano le quotazioni a Piazza Affari : Ribasso scomposto per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che esibisce una perdita secca del 2,16% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una ...

Oviesse e Stefanel Crollano a Piazza Affari : Milano. Sono partite male le Borse europee stamattina e continuano a peggiorare dopo le prime ore di negoziazioni, con perdite tra l'1 e il 2 per cento tra Londra, Parigi e Francoforte e Piazza Affari, dove il Ftse Mib è in calo dell'1,3 per cento a metà mattinata. Lo spread è a 270 punti e i rendim

L’ottimismo sui dazi spinge i listini Ue. A Piazza Affari (+1 - 9%) Crolla Ferragamo : Occhi puntati sull'incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles sulla manovra. In Gran Bretagna atteso per questa sera il voto di sfiducia alla premier May. A Milano vendite su Ferragamo dopo l'annuncio dell'uscita del cfo a gennaio. Il brusco calo dello spred BTp/Bund è legato alle indiscrezioni - non confermate da Palazzo Chigi - di accordo nel Governo per un abbassamento del rapporto deficit/Pil (dal 2,4% previsto nella manovra) ... ...

Piazza Affari - il «no» Ue costa in una settimana lo 0 - 87%. Il petrolio Crolla (-12%) : Nella settimana del no dell’Unione europea alla Legge di Bilancio proposta dal Governo Conte, Piazza Affari ha vantato la performance migliore d’Europa, arginando le perdite allo 0,87%. L’ipotesi che si aprano spiragli per intavolare nuove trattative tra Roma e Bruxelles ha consentito al Ftse Mib di ridurre i danni, che invece si profilavano a inizio settimana ...

Crolla a Piazza Affari Intesa Sanpaolo : Si muove in profondo rosso il colosso creditizio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,00% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base ...