Cristiano Ronaldo | il quadretto di famiglia è perfetto | non manca proprio nessuno FOTO

Georgina Rodriguez dà spettacolo : la sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo prende il sole in perizoma sul balcone [FOTO] : Georgina Rodriguez prende il sole sul balcone, lo scatto super sexy della fidanzata di Cristiano Ronaldo finisce sui social A seguito delle foto con gli addominali di Cristiano Ronaldo in evidenza (VEDI QUI), anche Georgina Rodriguez mostra il suo lato più seducente sui social. La fidanzata di CR7, nel suo ultimo post su Instagram, ha dato vita ad un interessante vedo-non vedo grazie al riflesso del vetro del balcone su cui si trovava a ...

Calcio - Stilata una 'costosa' classifica : Mbappè è il calciatore più caro - che sorpresa Cristiano Ronaldo! : E' Mbappè, secondo il Cies, il giocatore più caro al mondo: la curiosa classifica dell'Osservatorio sul Calcio E' il francese Kylian Mbappè il giocatore più caro del mondo, con un valore di ben 218,5 ...

Calcio – Stilata una ‘costosa’ classifica : Mbappè è il calciatore più caro - che sorpresa Cristiano Ronaldo! : E’ Mbappè, secondo il Cies, il giocatore più caro al mondo: la curiosa classifica dell’Osservatorio sul Calcio E’ il francese Kylian Mbappè il giocatore più caro del mondo, con un valore di ben 218,5 milioni di euro, secondo la quotazione di mercato Stilata dal Cies, l’Osservatorio sul Calcio. La stella del Paris Saint Germain precede in questa speciale classifica, redatta sulla base di un algoritmo che tiene conto ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Juventus - vacanze terminate : Bonucci e Cristiano Ronaldo già al lavoro : Sono praticamente terminate le vacanze dei giocatori della Juve che alla spicciolata stanno rientrando a Torino. Domani, infatti, i bianconeri torneranno alla Continassa per preparare la partita contro il Bologna. Molti giocatori della Juventus però non sono stati completamente a riposo nemmeno in vacanza visto la maggior parte dei calciatori juventini ha lavorato anche durante le ferie. C'è addirittura chi è rientrato a Torino con largo ...

Sampdoria - ingaggiato il Cristiano Ronaldo di Fifa 2019 : A febbraio Blackarrow, che è primo al mondo in Fifa 2019 ed è considerato comne il ' Cristiano Ronaldo ' della console, si è già qualificato per il quarto Licensed Qualified Event dell'anno del ...

Nainggolan cambia registro - il Ninja in Sardegna corre di notte come Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Radja Nainggolan, dopo la punizione inflittagli dall’Inter per motivi extra calcistici, prova a rimettersi in forma in vista degli allenamenti: il Ninja si allena a Cagliari di notte! Radja Nainggolan corre di notte sul lungomare di Cagliari. Dopo il provvedimento preso dall’Inter per punire il calciatore indisciplinato, il Ninja vuole correggere il tiro e dimostrare a Spalletti ed al club nerazzurro di valere un posto da ...

Dani Alves : 'Neymar viene criticato perché è come Cristiano Ronaldo : ricco - bello e famoso' : L'altro è considerato fra i più forti al mondo ed erede della coppia Messi-Ronaldo. Dani Alves e Neymar giocano insieme sul campo, tanto nel Psg quanto nel Brasile, e sono molto amici fuori. Le ...

Inter - Nainggolan come Cristiano Ronaldo : si allena di notte sul lungomare di Cagliari : Cristiano ha lanciato una "moda" e alcuni calciatori l'hanno seguito: correre di notte . E' il caso di Radja Nainggolan , centrocampista dell'Inter. Il portoghese l'ha fatto nel deserto di Dubai, ...

Cristiano Ronaldo a Torino si allena per la Juventus : Torino - Per Cristiano Ronaldo è tempo di tornare a fare sul serio, dopo essersi goduto le vacanze da capocannoniere del campionato italiano con 14 reti in 19 partite. Il portoghese, pluripremiato ai ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già al lavoro - : Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Dopo le vacanze e la cerimonia di premiazione ai Globe Soccer Awards di Dubai, l'attaccante della Juventus è già rientrato a Torino nonostante manchino ancora due ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato a Torino : CR7 si allena in palestra con la famiglia : Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili ...

Ronaldo non si ferma mai - CR7 in palestra con Cristiano Jr e Georgina : il lato B della spagnola è da urlo [VIDEO] : Il campione portoghese ha postato sui propri social un video in cui si allena in palestra con il figlio e la compagna, che mostra un lato B da urlo Non esistono feste per Cristiano Ronaldo, anche nel giorno dell’Epifania il campione portoghese lavora in palestra per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti con la Juventus. Insieme a lui anche il figlio Cristiano Jr. e la compagna Georgina Rodriguez, beccata durante un ...

Cristiano Ronaldo - che muscoli! CR7 a bordo piscina incanta i social [GALLERY] : Cristiano Ronaldo a bordo piscina mostra il fisico scultoreo: il calciatore della Juventus ed i suoi muscoli da invidia Fisico scultoreo, temperamento deciso e vita da nababbo. Queste sono le tre cose che balzano agli occhi guardando le ultime foto postate sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, pubblicando gli scatti della sua vacanza, prima del ritorno agli allenamenti con la Juventus, ha lasciato di stucco i suoi ...