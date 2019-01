Credito di imposta per quotazione PMI | domande fino al 31 marzo 2019

Musica - dal 1° gennaio 2019 le richieste di accesso al Credito d'imposta per promuovere giovani talenti : IL TAX CREDIT Musica Il credito d'imposta si rivolge alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi Musica le e alle imprese produttrici ed organizzatrici di spettacoli Musica li dal vivo. Le ...

Formazione 4.0 : Credito d'imposta - ecco come funziona : credito d'imposta Formazione 4.0 Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la propria circolare del 3 dicembre, a firma del Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese Stefano Firpo, ha fornito alcuni chiarimenti, di diretta competenza del MISE e d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle ...

Formazione 4.0 - prorogato il Credito d'imposta : La Formazione 4.0, quindi, sarà il capitolo principale sui cui investire per vincere la sfida della robotica e dell'intelligenza artificiale sul terreno dell'economia e del mercato del lavoro. Dalla ...

Il governo taglia il Credito d’imposta alle librerie indipendenti e alle case editrici : Una taglio al credito d'imposta per le librerie indipendenti e non solo. È quanto previsto dalla prossima legge di bilancio 2019 del governo-Conte. Da più parti, a iniziare dall'associazione librai italiani, si parla di "penalizzazione alla cultura". Cosa prevede nel dettaglio la prossima manovra finanziaria per libri, librerie e case editrici?Continua a leggere