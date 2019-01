Cos’è successo con Brexit durante le feste

Ignazio Moser - piccolo incidente per il fidanzato di Cecilia : ecco Cos’è successo : Ignazio Moser si è infortunato durante la vacanza in montagna piccolo incidente per Ignazio Moser! Avete notato l’assenza sui social network oggi? Bene, il motivo potrebbe essere proprio questo! Dopo una nottata in discoteca con gli amici e la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio non ha più postato nulla su Instagram. I fan si sono un […] L'articolo Ignazio Moser, piccolo incidente per il fidanzato di Cecilia: ecco cos’è ...

Caterina Balivo riceve una multa : Cos’è successo : Caterina Balivo prende una contravvenzione: la sua reazione Caterina Balivo, in questi giorni festivi, ha avuto una brutta sorpresa. Cosa è successo alla conduttrice di Vieni da me? Caterina Balivo ha preso una multa. Difatti quest’ultima, una volta uscita da un ristorante della città capitolina, ha trovato una “bella” contravvenzione sul parabrezza della sua auto. Il tutto è stato testimoniato dai fotografi, che ovviamente ...

Premier League - Ranieri infuriato con un suo calciatore : ecco Cos’è successo : Nonostante la vittoria allo scadere del suo Fulham contro l’Huddersfield, Claudio Ranieri ha faticato a sorridere per i tre punti conquistati. Il tutto a causa di Aboubakar Kamara, attaccante francese che ha strappato un rigore al compagno Mitrovic, designato dallo stesso Ranieri e poi autore del gol vittoria, per poi sbagliarlo. Il gesto non è passato inosservato al tecnico, che in conferenza ha detto: “Non è possibile ...

Cos’è successo ieri con la manovra : La Camera ha votato la fiducia alla legge di bilancio, per l'approvazione definitiva bisognerà aspettare la giornata di oggi

Cos’è successo oggi con la manovra : La Camera ha votato la fiducia alla legge di bilancio, per l'approvazione definitiva bisognerà aspettare domani

Giulia Salemi e Fariba hanno litigato? L’ex gieffina rivela tutto - ecco Cos’è successo : Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani hanno litigato? I fan vogliono risposte Giulia Salemi e Fariba Tehrani hanno litigato? Cosa sta succedendo tra mamma e figlia? I fan del Grande Fratello Vip, e non solo loro, hanno chiesto risposte e le hanno ottenute. C’è bisogno di fare chiarezza, insomma, ma Giulia non si è […] L'articolo Giulia Salemi e Fariba hanno litigato? L’ex gieffina rivela tutto, ecco cos’è successo ...

Uomini e Donne - Lorenzo e Nicolò hanno litigato? Ecco Cos’è successo : Lorenzo e Nicolò hanno litigato dopo Uomini e Donne? Le domande dei fan A Uomini e Donne nascono non solo nuovi amori ma anche belle amicizie e qualcuno lo sa bene. Oggi vi parliamo in effetti proprio di Lorenzo e Nicolò: hanno litigato? Sono ancora amici? Si vedono come prima? Le risposte le ha date […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo e Nicolò hanno litigato? Ecco cos’è successo proviene da Gossip e Tv.

Cos’è successo a Koulibaly durante Inter-Napoli : Il difensore senegalese è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma in molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

NBA – Il gm dei Grizzlies non ci sta : “trade saltata con i Suns? Ecco Cos’è successo davvero” : Chris Wallace, gm dei Grizzlies, ha dato la sua versione dei fatti in merito alla trade con Suns e Wizards saltata per uno ‘scambio di persona’ Nelle ultime ore, Suns, Grizzlies e Wizards sono state protagoniste di una clamorosa doppia trade di mercato: la prima saltata per un incredibile scambio di persona, la seconda andata in porto, ma con l’esclusione dei Grizzlies. Nel primo caso, i Suns hanno interrotto le trattative poiché si ...

Fiorentina - scoppia un caso nelle ultime ore : ecco Cos’è successo : Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante. Alle 15 sono scese in campo Fiorentina ed Empoli, una partita sentitissima e che ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Vantaggio della squadra di Iachini grazie alla rete di Krunic, poi reazione dei padroni di casa che ribaltano tutto con Mirallas, Simeone e Dabo, tre punti d’oro per la squadra viola che permette di rifiatare anche al tecnico Pioli, ...

Torino-Juventus - tensione prima del match : ecco Cos’è successo : Torino-Juventus, dopo il successo dell’Inter contro l’Udinese continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il proseguo della stagione. Negli ultimi giorni botta e risposta tra i tifosi e grande tensione anche prima del match, momenti di nervosismo tra le due tifoserie in piazzale San Gabriele di Gorizia, nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino, poi la ...

News Uomini e Donne - paura per Claudio e Ginevra : Cos’è successo : Uomini e Donne: grande spavento per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani Ore drammatiche per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne? I due sono andati in vacanza a Cuba. E l’altra notte, nel loro hotel, hanno iniziato a sentire delle urla incredibili. Urla che hanno spaventato molto Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. E’ stato porprio l’ex tronista del dating show a ...

Milan - disavventura per il presidente Scaroni : ecco Cos’è successo : Il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato involontario protagonista di una disavventura avvenuta nella giornata di ieri nella città meneghina. Un ladro gli ha rubato una valigetta al cui interno ci sarebbero stati diecimila euro in contanti. Il tutto è avvenuto dopo che il dirigente rossonero è sceso dalla macchina dove si trovava, nonostante la presenza dell’autista: il ladro avrebbe aperto lo sportello posteriore e prelevato ...

Gf Vip - Andrea lascia la casa : in ospedale per incidente domestico - ecco Cos’è successo : Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura setto nasale, le ultime news sul Gf Vip 2018 È successo tutto nella notte al Gf Vip 2018: Andrea Mainardi ha dovuto lasciare momentaneamente la casa perché, a quanto pare un po’ alticcio, è andato a sbattere contro al vetro della veranda. Si tratta tuttavia di un’uscita momentanea […] L'articolo Gf Vip, Andrea lascia la casa: in ospedale per incidente domestico, ecco cos’è ...