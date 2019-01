Corridoi del Tribunale di Lecce al freddo | pronto in settimana il nuovo impianto termico

Firenze. Corridoio Vasariano - rintracciato a Prato il pirata della strada : È stato rintracciato a Prato il conducente del camion che, facendo manovra, ha urtato danneggiandola una colonna del Corridoio Vasariano.

Firenze - camion in retromarcia urta basamento del Corridoio Vasariano : “Danno da decine di migliaia di euro” : A causa di un’errata manovra in retromarcia il conducente di un camion ha urtato uno dei basamenti del Corridoio Vasariano, la galleria sospesa che unisce gli Uffizi con Palazzo Pitti, causando ingenti danni a quest’opera ideata nel XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari e considerata un gioiello del Rinascimento fiorentino. È successo intorno alle 7 di giovedì mattina a Firenze, all’angolo tra Lungarno degli Archibusieri e il ...

Firenze : danneggia con l'auto una colonna del Corridoio Vasariano e fugge - ricercato : Un'auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all'altezza di Ponte Vecchio, a Firenze, danneggiandola seriamente. È successo la notte tra il 26 e il 27 dicembre. l'automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando tutte le telecamere della zona.Secondo quanto appreso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, il danno è "notevole e forse è il caso di ...

