Corleone | moglie del boss Lo Bue chiede il Reddito d' inclusione | i servizi sociali danno

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La data non sembra casuale: Maria Maniscalco,delse Rosario Lo Bue che si trova in carcere, venerdì 23 novembre, due giorni prima delle elezioni amministrative, ha presentato al Comune la richiesta per accedere aldi: "Uno stratagemma, a mio modo di vedere, per evitare che potesse essere visionata dai commissari prefettizi e poi dalla nuova amministrazione", dice il neo sindaco diNicolò Nicolosi. Il responsabile della pratica aveva dato l'ok in tempi record e prima di inviare le carte all'Inps aveva invitato la donna a modificare la domanda per rimediare a un errore. Sembrava tutto fatto, prima che Nicolosi, appresa la notizia, bloccasse tutto. Ora il segretario comunale sta passando al setaccio questa e altre richieste.Il 23 novembre le tre commissarie che avevano guidato il Comune dall'agosto 2016, dopo lo scioglimento ...