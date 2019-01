Coppa d' Asia | Lippi | il debutto è ok | un clamoroso autogol lancia la Cina

Coppa Asia : Cina batte 2-1 il Kyrgyzstan : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Comincia bene l'avventura in Coppa d'Asia della Cina del ct Marcello Lippi. E' arrivata infatti la vittoria in rimonta per 2-1 sul Kirghizistan, ottenuta grazie all'autorete di ...

Coppa d’Asia - ribaltone Thailandia : licenziato il ct Milovan Rajevac : Nuovo ribaltone nelle ultime ore e che riguarda la Coppa d’Asia. Nel dettaglio la Thailandia ha deciso di licenziare il ct Milovan Rajevac, alla base della decisione la pesantissima sconfitta per 4-1 contro l’India. Sulla panchina thailandese dall’aprile 2017, il 65enne ex difensore serbo sarà sostituito ad interim, in attesa di un nuovo allenatore, dal suo vice Sirisak Yodyardthai. Una decisione inevitabile dopo ...

Coppa d’Asia 2019 - i risultati di oggi (6 gennaio) e le classifiche : Giordania-Australia 1-0 - l’India travolge la Thailandia : Negli Emirati Arabi Uniti si è disputata la seconda giornata della Coppa d’Asia e non sono mancate le sorprese. L’Australia è infatti crollata clamorosamente contro la Giordania per 1-0: gli aussies, in campo con Maclaren unica punta supportato da Kruse, Rogic e Mabil, partivano con tutti i favori del pronostico ma si sono schiantati contro l’arcigna difesa dei mediorientali che hanno sbloccato la partita al 26′ grazie ...

C’è qualcuno che sta guardando la Coppa d’Asia? : Nel paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti, in pochi hanno visto la partita inaugurale, forse per una ripicca del Qatar, e ci sono problemi anche fuori

Pronostico Arabia Saudita vs Corea del Nord - Coppa Asia 8-1-2019 e Analisi : Arabia Saudita-Corea del Nord, martedì 8 gennaio. Partita d’esordio per il girone E con la sfida tra Arabia Saudita e Corea del Nord. Un match da non sottovalutare per la selezione guidata da Juan Antonio Pizzi per dimenticare il fallimentare Mondiale russo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arabia Saudita e Corea del Nord?Dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo, l’Arabia Saudita non ha mostrato progressi ...

Coppa d'Asia 2019 - pari all'esordio per Zaccheroni : gli Emirati Arabi pareggiano 1-1 con il Bahrein : Comincia con un pareggio l'avventura in Coppa d'Asia di Alberto Zaccheroni, oggi alla guida della nazionale degli Emirati Arabi. Termina 1-1 il match inaugurale contro il Bahrein, che si è disputato ...

