Continuità lavorativa per Docenti e ATA precari: come si ottiene, news 7/01

(Di lunedì 7 gennaio 2019)ultime notizie 7/01 –dilapere ATA con contratto a tempo determinato? Tentiamo di spiegarlo.Sono tantissimi i lavoratoridella scuola che quest’anno stanno ricoprendo vari incarichi in molte istituzioni scolastiche italiane. Parliamo deie del personale ATA con contratto a tempo determinato che dal primo luglio si troveranno nuovamente inoccupati.: valida per ie per il personale ATAo Si tratta di un vero e proprio esercito di lavoratori che tra poco meno di sei mesi si troveranno costretti nuovamente, loro malgrado, a lasciare il posto sinora ricoperto perché non ancora di ruolo; a settembre,al solito, se tutto va bene si ripartirà con la solita ‘roulette russa’ delle tanto agognate convocazioni. E tutto il ciclo si rimette in motodi ...