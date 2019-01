Conte incontra Cappato | pronte a breve norme attuative Dat

Governo - Conte incontra il 10 gennaio Terzo settore e no profit : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sicurezza - Salvini e Conte pronti a incontrare l'Anci. Sala : così non va : Cresce dunque la protesta dei sindaci contro il decreto Sicurezza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che però non arretra di un millimetro. «Io non mollo. Se...

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto Sicurezza - Conte 'Pronto a incontrare Anci con Salvini'. Il ministro 'Sindaci traditori'. Sala 'Cambi la legge' : Politica I sindaci contro il dl Sicurezza. Orlando e De Magistris: "Non lo applichiamo". Salvini: "Ne risponderanno legalmente" di TIZIANA TESTA

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...

Conte incontra Junker. Moscovici assolve la Francia : In Francia lo sforamento al 3% è possibile. Dopo l'annuncio di Macron, delle misure da intraprendere per smorzare la protesta dei gilet gialli, il commissario Ue Moscovici si esprime con un parere ...

Domani Mattarella incontra Conte su Ue - serve intesa tra parti : Roma, 11 dic., askanews, - Domani alle 12.30 al Quirinale è in programma il consueto pranzo tra il governo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che precede i lavori del Consiglio europeo.

Manovra - Conte incontra Juncker mercoledì alle 16 a Bruxelles : Bruxelles, 10 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, mercoledì prossimo alle 16 a Palazzo Berlaymont, ...

Manovra - Conte incontra Juncker mercoledì alle 16 a Bruxelles : Bruxelles, 10 dic. , askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, mercoledì prossimo alle 16 a Palazzo Berlaymont, ...

Conte incontra Juncker e tratta sulla manovra : 'Procedura d'infrazione non conviene a nessuno - lavoriamo insieme' : Il premier, parlando a margine del G20 in Argentina, ha precisato che sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 'la fiducia resta l'estrema ratio'. Slittati ancora gli emendamenti del governo in ...

Conte incontra Juncker : "Non abbiamo parlato di numeri finali" : Gli interlocutori europei - ha assicurato - "condividono però del tutto la prospettiva italiana di assecondare una crescita che non c'e' stata e una politica sociale efficiente". "Ogni volta che ci ...

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul &...

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul ...

Conte-Di Maio incontrano Pernigotti : ANSA, - ROMA, 26 NOV - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontreranno questa sera a Palazzo Chigi la ...