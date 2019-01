Compleanno Astori | il ricordo dei tifosi della Fiorentina

calcioweb.eu

: Davide Astori would have turned 32 today. Forever loved, forever missed and never forgotten by his #ACMilan family… - acmilan : Davide Astori would have turned 32 today. Forever loved, forever missed and never forgotten by his #ACMilan family… - Eurosport_IT : Oggi sarebbe stato il 32° compleanno di Davide Astori, scomparso il 4 marzo scorso. Auguri, ovunque tu sia... ????????… - Gazzetta_it : #Astori Il calcio ricorda #DavideAstori. 'Ovunque tu sia, auguri capitano!' -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) "Sempre con noi, auguri Capitano". E' questo lo striscione esposto daiindi Davidedavanti i cancelli dello stadio 'Artemio Franchi'. Oggi l'ex capitano, deceduto per un attacco cardiaco lo scorso 4 marzo alla vigilia del match con l'Udinese, avrebbe compiuto 32 anni. In mattinata anche un commovente messaggio da parte del sindaco Nar