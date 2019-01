Come mai i giovani d' oggi sono meno attivi sessualmente?

Alessandro Di Battista - il 'volontario' : retroscena - ecco Come lo vuole usare Di Maio prima del voto : Adesso, dice chi lo conosce bene, la sua attività è quella del volontariato , in giro per il mondo. Per guardare la realtà, non solo quella italiana, a distanza. Tutto questo, ad ogni modo, dopo aver ...

Luigi Di Maio Come Antonio Di Pietro - "il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando" : "Un altro tradimento". Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo ("Tecnico, è una porcata del precedente governo", si è difeso Luigi Di Maio). La base grillina, imbottita di oltranzismo ecologista, non può digerire il nuovo schiaffo dei verti

Luigi Di Maio Come Antonio Di Pietro - 'il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando' : 'Un altro tradimento'. Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo , 'Tecnico, è una porcata del precedente governo', si è difeso Luigi Di Maio ,...

Gomorra 4 riparte il 29 marzo : nel primo trailer Genny Savastano è solo Come mai prima : L’attesissima quarta stagione di Gomorra (QUI alcune anticipazioni), la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film, arriva sugli schermi di tutta Italia a partire dal 29 marzo 2019. I nuovi dodici episodi debutteranno su Sky Atlantic, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione, contenute all’interno del primissimo trailer ufficiale, che ...

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club Come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

La manovra favorisce l'innovazione Come mai prima d'ora - dice Di Maio con un post : Riparte dall'Innovazione, Luigi di Maio. Dopo l'annuncio sul taglio agli stipendi dei parlamentari fatto in tandem con Alessandro Di Battista dalle nevi del Trentino, il ministro dello Sviluppo economico torna su un tema a lui caro forse poco valutato dai media negli ultimi giorni. L'impatto della manovra sulle imprese innovative. Tema sul quale di Maio aveva parlato in esclusiva col direttore dell'Agi, riccardo ...

Massimo Boldi : 'Io e Christian De Sica? Mai litigato - siamo Come fratelli' : 'Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d'altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile. Un ...

Massimo Boldi : "Io e Christian De Sica? Mai litigato - siamo Come fratelli" : Massimo Boldi è stato ospite su Rai Uno a 'Storie Italiane', il talk show di Eleonora Daniele, nella puntata in onda oggi, 2 gennaio. Il celebre attore ora è nelle sale con il film 'Amici come prima' ...

Massimo Boldi a Storie Italiane : «Io e De Sica? Mai litigato - siamo Come fratelli» : ' Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli . Christian è un gentleman, un signore d'altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile. Un ...

La manovra favorisce l'innovazione Come mai prima d'ora - dice Di Maio con un post : Riparte dall'Innovazione, Luigi di Maio. Dopo l'annuncio sul taglio agli stipendi dei parlamentari fatto in tandem con Alessandro Di Battista dalle nevi del Trentino, il ministro dello Sviluppo economico torna su un tema a lui caro forse poco valutato dai media negli ultimi giorni. L'impatto della manovra sulle imprese innovative. Tema sul quale di Maio aveva parlato in esclusiva col direttore dell'Agi, riccardo ...

Matteo Renzi - il sondaggio funebre : il peggiore politico dell'anno - Come viene umiliato da Salvini e Di Maio : Il 2019 sarà l'anno della fine di Matteo Renzi? Lo pensano in molti, tra Oroscopi e previsioni più propriamente politiche. Ma il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica pare confermare lo scenario, almeno a giudicare dalla conferma del 2018: l'ex premier è ancora il peggiore personaggio politico de

Come aggiungere Gmail sul desktop : Gmail è uno dei servizi di Google più utilizzati dai vari utenti. Si tratta del servizio di posta elettronica di Google. Esso può essere utilizzato anche sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata per Android e leggi di più...

Come cancellare o disattivare account Gmail da PC - Android e iOS : Ti sei reso conto di avere troppi account Gmail ed è arrivato il momento di fare pulizie anche se la primavera è ancora lontana. Sì, puoi eliminare un account e tutti i messaggi al suo [...] L'articolo Come cancellare o disattivare account Gmail da PC, Android e iOS è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Il maiale Rosso Vesuviano conquista gli chef stellati : ecco Come viene allevato e preparato : L’idea del macellaio Antonio Di Sieno, presentata all’Italian Cuisine World Summit di Dubai, ha conquistato gli chef di tutto il mondo. L’unico italiano nella sua professione che si è presentato di fronte ai grandi cuochi stellati, ha proposto maiali allevati allo stato brado sulle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio, secondo l’antica tradizione locale. ”La cosa più innovativa del momento è il ritorno al passato ...