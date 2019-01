Colonna sonora de La Compagnia del Cigno | dalla musica classica alla sigla di Mika più

Audio e testo del nuovo singolo di Sam Smith Fire On Fire - Colonna sonora della serie Netflix La collina dei conigli : Il nuovo singolo di Sam Smith Fire On Fire ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme venerdì 21 dicembre, ad anticipare una nuova serie tv di cui è colonna sonora. Questa ballata struggente e drammatica sarà infatti il tema musicale principale della nuova serie Watership Down (in italiano La collina dei conigli) che debutterà il 23 dicembre. La miniserie d'animazione è un adattamento di un classico della letteratura inglese del 1972 ...

A tutto gospel - Colonna sonora dell'inverno : A tutto gospel. L'inverno, a Roma, ha una colonna sonora specifica, che corre da 'Amazing Grace' a 'Go down Moses' e molte altre, dando spazio alle migliori voci del gospel e conquistando gli applausi ...

Mondovisione è il nuovo singolo di Federica Carta - Colonna sonora del film La Befana Vien Di Notte (audio e testo) : È uscito oggi il nuovo singolo di Federica Carta intitolato Mondovisione, colonna sonora del film cinematografico “La Befana Vien di Notte” con Paola Cortellesi. Lo aveva annunciato qualche giorno fa tramite un post sulle sue personali pagine social, e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming, in digital download e sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano “Mondovisione” anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il ...

Octopath Traveler : annunciata un'edizione riarrangiata della Colonna sonora per il Giappone : Octopath Traveler è stato pubblicato la scorsa estate in esclusiva Nintendo Switch, si tratta di un JRPG che ripropone le meccaniche tipiche dei giochi di ruoli dell'era SNES (i primi Final Fantasy per intenderci) ma che può contare su un comparto tecnico superiore. Come riporta Dualshockers, il titolo si è rivelato un successo anche in occidente, ed uno dei suoi punti di forza è sicuramente la colonna sonora, con brani evocativi che immergono ...

Leee John firma la Colonna sonora del trailer del docufilm “Story Riders” : Il brano Highway to Hell, tratto dall’album “Retropia” di Leee John, leader degli Imagination, sarà la colonna sonora del trailer del prossimo film documentario “Story Riders”. L’artista inglese, con alle spalle vendite record di oltre 30 milioni di copie e pezzi Soul/Dance indimenticabili come “Body Talk”, “Just an Illusion”, “In the heat of the night”, “Music and Lights” e ...

Nuovo trailer di Baby di Netflix col tormentone Torna a casa dei Måneskin - Colonna sonora della serie (video) : A meno di due settimane dal rilascio della serie, un Nuovo trailer di Baby di Netflix debutta online con una colonna sonora frutto di una scelta furba e certamente azzeccata. È infatti il Nuovo singolo Torna a casa dei Måneskin, diventato in poche settimane un tormentone in radio e sui social per quell'invito un tantino insistente a Marlena a farsi finalmente rivedere, ad accompagnare le nuove immagini tratte dalla serie Netflix ispirata dal ...

Tuyo - ci siamo innamorati di Narcos e della sua Colonna sonora. Così l’abbiamo tradotta : “Songo ‘o fuoco ca te bruscia ‘a pelle, songo l’acqua ca te leva ‘a sete…“. Stesse parole, stesso significato, ma con un suono diverso, quello della lingua napoletana. siamo tornati con un nuovo singolo, Tuyo, la cover in napoletano della sigla dell’amata serie Netflix Narcos. Canzone scritta e cantata dal cantautore brasiliano Rodrigo Amarante. Abbiamo intrecciato e unito idealmente Medellin, Napoli e Rio De Janeiro. Ci siamo ...

E’ morto Stan Lee : cinque canzoni Colonna sonora di film dedicati alle sue storie per ricordarlo : Si è spento il 12 Novembre 2018 Stanley Martin Lieber, comunemente noto come Stan Lee, all’età di 96 anni. Un’ autentica icona per gli appassionati di fumetti e film di genere supereroistico: è stato presidente e direttore editoriale della casa editrice di fumetti Marvel, la quale è stata resa una grande potenza nel settore proprio da Lee stesso grazie alla sua creatività, la quale ha generato storie entrate ormai nell’immaginario collettivo. ...

10 film che non sapevate avessero la Colonna sonora di Morricone : Uccellacci e uccellini, 1966 (regia di Pier Paolo Pasolini) Il giardino delle delizie, 1967 (regia di Silvano Agosti) Teorema, 1968 (regia di Pier Paolo Pasolini) I cannibali, 1970 (regia di Liliana Cavani) Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975 (regia di Pier Paolo Pasolini)L'esorcista II - L'eretico, 1977 (regia di John Boorman) Un sacco bello, 1980 (regia di Carlo Verdone) Bianco, rosso e verdone, 1981 (regia di Carlo Verdone) La cosa, 1982 ...

Addio Francis Lai - sua la Colonna sonora di Love Story : Si è spento all’età di 86 anni il compositore e musicista francese Francis Lai, premio Oscar nel 1970 per la colonna sonora di Love Story. Lo ha annunciato la radio France info, citando il Comune di Nizza e il sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi. “È con grande dolore – scrive in un tweet Estrosi – che apprendo della morte di Francis Lai, straordinario musicista e compositore di Nizza, al quale ...