Città di Castello | ordine del giorno a maggioranza per proroga al 21 gennaio del

Maltempo : neve nella zona di Città di Castello : Un autotreno intraversato per il ghiaccio presente sull’asfalto prima delle ore 13 lungo la strada regionale 257 Apecchiese, nei pressi del valico di Bocca Serriola, è il maggiore disagio creato dalla nevicata che a partire dalla notte si è registrata nella zona di Città di Castello. Al momento – spiega una nota del Comune – la viabilità è regolata a senso unico alternato di marcia per permettere il deflusso dei mezzi in ...