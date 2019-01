Cina | Banca centrale taglia riserve bancarie

Cina : banca centrale interviene a sostegno delle pmi : In una fase conclamata di rallentamento dell'economia, la banca centrale cinese ha annunciato un intervento di aggiustamento per aiutare soprattutto le piccole imprese che hanno difficoltà a ottenere credito. Ma nonostante una politica più pro-...

Banca mondiale certifica frenata Cina - crolla fiducia top manager : Il rallentamento della seconda economia più grande al mondo è stata certificata oggi anche dalla Banca mondiale che si aspetta per il 2018 un rallentamento del Pil al 6,5% , la performance più debole ...

Borsa Tokyo chiude a -2% - pesano dati Cina e indagine Banca Giappone : La Borsa Giapponese ha chiuso oggi con una perdita secca del 2,02%, a causa soprattutto dei timori per l'economia ispirati dai deludenti dati cinesi di novembre su vendite al dettaglio e produzione industriale ma anche da un'indagine congiunturale di Banca del Giappone sulla manifattura, che ha segnalato ...

Cina : il governo chiede al settore bancario di raddoppiare il credito al settore privato : L'idea che la Cina possa assorbire qualunque shock esterno in virtù delle mere dimensioni della sua economia è stata espressa in diverse... Il prodotto interno lordo , pil, reale cinese è cresciuto ...

GOLDMAN SACHS/ Tangenti e contro-diplomazia in Cina : la strana crisi della banca più potente del mondo - IlSussidiario.net : Scandalo Tangenti in Malaysia e accuse di diplomazia parallela in Cina: la GOLDMAN SACHS è improvvisamente nell'occhio del ciclone sui mercati

Banca centrale d'Australia - niente ritocco dei tassi ma la stretta si avviCina : La scorsa notte la Reserve Bank of Australia ha deciso di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento invariato all'1,50%, ovvero al livello al quale si trova da agosto 2016. L'ultima volta che la Banca centrale ha operato un intervento tagliò il costo del denaro di 25 punti base (minimo storico per il 26esimo incontro consecutivo).La mossa della Banca centraleNel corso della conferenza di accompagnamento (l'evento più interessante per ...

Banca mondiale - migliora notevolmente il clima per le imprese in Cina : ... e diretti a migliorare il clima per le piccole e medie imprese, il rapporto parla di "record", aggiungendo che quest'anno il margine di miglioramento sarà tra i primi dieci al mondo. Inoltre, ...

Cina : il premier Li incontrerà i capi di Fmi - Omc e Banca mondiale il 6 novembre : La Cina e altri paesi asiatici vedranno rallentare la crescita delle loro economia per effetto delle perturbazioni del commercio globale,... Il Fondo monetario ha pubblicato una nuova edizione del ...