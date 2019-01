Ciclismo – Moscon si allena tra i ghiacci | la pista ciclabile è impercorribile | lo

Ciclismo - Gianni Moscon sogna in grande : «Roubaix e Mondiali gli obiettivi principali. Che traguardo il debutto al Giro!» : Il 2019 sarà probabilmente un anno decisivo per Gianni Moscon. Il corridore trentino ha vissuto una stagione una stagione altalenante, con profonde delusioni (su tutte la squalifica dal Tour de France per lo spiacevole episodio del colpo rifilato in corsa a Elie Gesbert), ma anche con diversi risultati di prestigio. In particolare, il 24enne del Team Sky ha chiuso in crescendo ottenendo un eccellente quinto posto al Campionato del Mondo di ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

Ciclismo - a tutto Moscon : “al Giro per vincere più tappe possibili. L’addio di Sky? C’è incertezza - ma…” : Il ciclista italiano ha parlato della stagione che verrà, snocciolando i suoi obiettivi e i suoi programma per questo entusiasmante 2019 Allenamenti duri e lunghe pedalate, intervallate da un po’ di relax che in queste feste di fine anno non guasta mai. Gianni Moscon va di fretta, l’obiettivo è quello di riprendersi tutto il tempo che la squalifica del 2018 gli ha tolto. LaPresse/Fabio Ferrari Il ciclista del Team Sky si allena ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...