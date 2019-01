Chi è Mariacarla Boscono | la top model che ha baciato Ghali

dilei

: Mariacarla Boscono: chi è la fidanzata di Ghali - SuperstarZ9000 : Mariacarla Boscono: chi è la fidanzata di Ghali -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)è la topche ha rubato il cuore diBellissima e molto richiesta sulle passerelle,ha 12 anni più del rapper milanese con cui è stata paparazzata alle Maldive. Lala classe 1989 ha esordito nel mondo della moda nel 1990, con brand importanti come Laura Biagiotti e Alberta Ferretti. Nel 2012 ha dato alla luce la piccola Marialucas, nata a Ibiza da una storia con l’imprenditore Andrea Patti.Oggi calca le passerelle più importanti del mondo ed è contesa da brand di moda e marchi famosi. Non solo: ha recitato anche in diversi film e sta muovendo i primi passi nel mondo del cinema.“Mi piace l’idea di festeggiare per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a essere quello che sono – aveva svelato lei qualche tempo fa, celebrando vent’anni di carriera -. Quando inizi a lavorare così presto, hai bisogno ...