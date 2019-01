Charlie Hebdo | cerimonia a quattro anni dall’attacco estremista

Quarto anniversario di Charlie Hebdo - la libertà di parola è a pezzi in occidente : Roma. “Tutto è diventato blasfemo”, scrive Riss, direttore di Charlie Hebdo, nell’ultimo numero del settimanale che esce per l’anniversario della strage dei colleghi a opera di due islamisti, i fratelli Kouachi. Quattro anni dopo, è la stessa idea della libertà di espressione a essere diventata blas

Ricordando la strage di Charlie Hebdo : In solidarietà alla redazione del settimanale Charlie Hebdo , è nato in tutto il mondo lo slogan Je suis Charlie . L'11 gennaio del 2015, a Parigi, si è svolta la grande marcia Repubblicana , una ...

Terrorismo : arrestato a Gibuti Peter Chérif - ‘mente’ della strage Charlie Hebdo : Era ricercato dal 2011 e quattro anni dopo è stato identificato come la mente dell’attacco a Charlie Hebdo a Parigi e sospettato di essere stato anche in contatto con Amedy Coulibaly, l’autore dell’attacco contro l’Hyper Cacher. Peter Chérif, 36enne meglio noto con il nome di Abou Hamza, è stato fermato a Gibuti e sarebbe in corso la sua estradizione verso la Francia. Membro della rete di Buttes-Chaumont e tra i terroristi più ricercati al ...

Arrestato Peter Chérif - la mente dell'attentato a Charlie Hebdo : Il jihadista francese, Peter Chérif, sospettato di essere una delle menti dell'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo nel gennaio 2015 a Parigi, è stato catturato a Gibuti, è già nelle mani della polizia francese e in via di estradizione verso la Francia. Lo rende noto il sito del settimanale Marianne, citando fonti del governo, ripreso da altri media francesi. L'uomo, 36 anni, era amico dei fratelli Kouachi, ...

