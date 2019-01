Ces 2019 | Lg sorprende con la tv arrotolabile e la birra in capsule

Ces 2019 - Lg sorprende con il tv arrotolabile e la birra in capsule : Las Vegas – La tradizionale giornata di conferenze stampa che precede il Ces di Las Vegas si è aperta con il botto. Protagonista Lg: la casa coreana ha messo sul piatto una serie di novità per questo 2019 che hanno sucistato l’entusiasmo del pubblico in sala e, si suppone, anche quello dei potenziali consumatori. La più importante è l’annuncio della produzione di serie del tv arrotolabile Lg Signature Oled Tv R, già presentato ...

Ces 2019 : Huawei annuncia Matebook 13 con processori di ottava generazione : In occasione del CES 2019, Huawei ha ampliato ulteriormente la sua gamma di PC con Windows 10 annunciando il nuovo Matebook 13 in grado di presentarsi al mercato come un interessante laptop dalla ottima qualità costruttiva. Le dimensioni sono una caratteristica da non sottovalutare in questo device dato che ha uno spessore di appena 4,4 millimetri e le cornici dello schermo sono state ottimizzate per garantire un rapporto screen-to-body pari ...

Pallanuoto - A1 2019 : i migliori italiani della dodiCesima giornata. Figlioli e Di Fulvio due certezze per il Settebello : Torna il campionato di A1 maschile di Pallanuoto: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con i migliori azzurri in vasca. Francesco Di Fulvio: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ...

Las Vegas - parata di startup italiane per la fiera tecnologica Ces 2019 : ... non dovrebbe essere impossibile, visto, come indica Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, 'siamo un Paese noto in tutto il mondo per ingegno e creatività e dotato di buone ...

Ces 2019 : Acer presenta Swift 7 - il laptop compatto e borderless : Acer ha annunciato nella giornata di oggi l’incredibilmente sottile e leggero laptop Swift 7 dotato di un nuovo e pregiato design. Premiato con il CES 2019 Innovation Award, le cornici del display ultrasottili rendono il pannello privo di bordi, e conferiscono a Swift 7 un impressionante rapporto screen-to-body del 92%. Con Windows 10, il dispositivo è anche estremamente leggero, il che significa che i professionisti in viaggio abituati ...

Papa FranCesco mette in guardia : 2019 fa rima con 1919 : Il 2019, l'anno appena iniziato, forse anche più del 2018, vedrà la ricorrenza di molti anniversari, compresa la caduta del Muro di Berlino e lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Nel suo tradizionale discorso al Corpo Diplomatico, Papa Francesco ha voluto menzionarne uno in particolare: il centenario della Società delle Nazioni, istituita con il trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919. Ma perché - si è ...

La domotica è protagonista a Las Vegas - ecco i dispositivi connessi del Ces 2019 : Scopriamo le ultime novità per la smart home direttamente dal CES 2019: ecco le proposte di Simplehuman, Mui, Belkin, Whirlpool, Arlo, ADT, TP-Link e Kohler. L'articolo La domotica è protagonista a Las Vegas, ecco i dispositivi connessi del CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

I babysitter/ Su Italia 1 il remake del film franCese "Babysitting" - oggi - 7 gennaio 2019 - : I babysitter, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, lunedì7 gennaio 2019 con Paolo Ruffini, Andrea Pisani e Diego Abatantuono.

Auto : Ces di Las Vegas 2019 - Nissan associa la realtà aumentata alla guida autonoma [GALLERY] : 1/11 ...

Netatmo svela il campanello intelligente con videocamera al Ces 2019 : Da domani avrà ufficialmente inizio l’edizione 2019 del Consumer Electronics Show, l’evento dedicato alla tecnologia che si tiene ogni anno a Las Vegas. Durante la manifestazione tante le aziende tecnologiche che partecipano per svelare le novità che arriveranno sul mercato nel corso dell’anno. Ma nel frattempo gli annunci sono già iniziati e tra le molteplici realtà presenti all’evento troviamo anche la francese ...

J.Flex - la prima batteria flessibile - è stata presentata durante il Ces 2019 : Jenax, azienda coreana fondata nel 1991, ha appena svelato J.Flex, la prima batteria pieghevole che potrebbe letteralmente stravolgere i dispositivi elettrici. Il prodotto […] L'articolo J.Flex, la prima batteria flessibile, è stata presentata durante il CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Al Ces 2019 cuffie per tutti i gusti da Jabra - Nura - Klipsch e HyperX : Il CES 2019 di Las Vegas ci regala nuove proposte per quanto riguarda cuffie e auricolari: andiamo a scoprire le nuove Jabra Elite 85h, le Jabra Move Style Edition, le NuraLoop di Nura, le true wireless Klipsch T5 e le cuffie da gaming HyperX Cloud Orbit e Cloud Orbit S. L'articolo Al CES 2019 cuffie per tutti i gusti da Jabra, Nura, Klipsch e HyperX proviene da TuttoAndroid.

Acer - Asus - Dell - HP e Razer presentano al Ces 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici Nvidia GeForce RTX : Il Consumer Electronic Show 2019 che ha preso oggi il via a Las Vegas è stata l’occasione per l’annuncio dei nuovi processori grafici di Nvidia. Il produttore ha tolto i veli sulle GPU (Graphics Processing Unit) denominate GeForce RTX 20-Series. I nuovi prodotti comprendono tre moDelli: GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060, di cui i primi due sono disponibili anche in versione Max-Q, ossia per i portatili ultrasottili indirizzati ai ...

Ces 2019 : da Jenax le prime batterie pieghevoli al mondo : La società tecnologica coreana Jenax ha svelato la sua nuova batteria flessibile , il primo prodotto al mondo nel suo genere che rivoluzionerà i dispositivi indossabili e in generale tutto il segmento Internet of Things. Ufficialmente conosciuta come J.Flex, la tecnologia ha debuttato in anticipo ...