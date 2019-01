C’è Posta Per Te | 1^ puntata | Ricky Martin ospite di Maria De Filippi

C’è Posta per te - prima puntata : sabato anomalo per Maria De Filippi : C’è posta per te 2019, anticipazioni prima puntata: Maria De Filippi sfida la partita Inizierà sabato 12 gennaio l’edizione 2019 di C’è posta per te con Maria De Filippi: il popolare show dedicato alle storie strappalacrime di persone comune, in onda da circa vent’anni, non conosce crisi, e torna dunque ad impossessarsi della serata televisiva che precede la domenica, in quel di Canale 5, dopo i trionfanti ascolti delle ...

Andrea Zenga a C’è Posta per te : una foto che sorprende : Andrea Zenga a C’è posta per te: l’ex protagonista di Temptation Island Vip stupisce tutti Oggi su Instagram è apparsa una foto di Andrea Zenga da bambino a C’è posta per te. Accantonato per un attimo il gossip puro, anche perché ormai è tornato a fare coppia con Alessandra Sgolastra, l’ex protagonista di Temptation Island […] L'articolo Andrea Zenga a C’è posta per te: una foto che sorprende proviene da ...

Mourinho - C’è già la prima proposta per lo Special One : maxi offerta da 20 mln : Il licenziamento di Mourinho da parte del Manchester United, com’è ovvio che sia, oltre ad aprire la contesa per la successione sulla panchina dei Red Devils ha scatenato una serie di voci sul futuro dell’allenatore portoghese. In primis quelle che riguardano un ritorno al passato con il Real Madrid che sarebbe decisamente in testa. I blancos in estate andranno incontro a un rinnovamento nella speranza di iniziare in breve ...

Chi l’ha Visto? : la signora Francesca di C’è Posta per Te cerca la nipote scappata di casa : La signora Francesca Spiacevole crossover tra C’è Posta per Te e Chi l’ha Visto?. Nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito ad un servizio sulla scomparsa della quindicenne Gloria, allontanatasi per sua volontà, e proprio allora hanno potuto rivedere il volto dell’anziana Francesca Delle Cave, la nonna della giovane. La stessa Francesca, a febbraio 2018, era stata ...

Chi l’ha visto : la signora Francesca di C’è Posta Per Te cerca la nipote scappata di casa : La signora Francesca Spiacevole crossover tra C’è Posta per te e Chi l’ha visto?. Nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito ad un servizio sulla scomparsa della quindicenne Gloria, allontanatasi per sua volontà, e proprio allora hanno potuto rivedere il volto dell’anziana Francesca Delle Cave, la nonna della giovane. La stessa Francesca, a febbraio 2018, era stata ...

Chi l’ha visto : la signora Francesca di C’è Posta Per Te cerca la nipote scappata di casa : La signora Francesca Spiacevole crossover tra C’è Posta per te e Chi l’ha visto?. Nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito ad un servizio sulla scomparsa della quindicenne Gloria, allontanatasi per sua volontà, e proprio allora hanno potuto rivedere il volto dell’anziana Francesca Delle Cave, la nonna della giovane. La stessa Francesca, a febbraio 2018, era stata ...

Dal campo al piccolo schermo - una prima volta speciale per Balotelli : SuperMario a C’è Posta per te [FOTO] : Mario Balotelli ospite di Maria De Filippi per la registrazione di una puntata di “C’è posta per te” Mario Balotelli a Roma per una giornata speciale: il calciatore italiano, tornato di recente a vestire la maglia azzurra della Nazionale, è stato ospite ieri di Maria De Filippi. L’attaccante del Nizza ha infatti pubblicato una foto sui suoi profili social per raccontare la sua prima volta in un programma Tv: ...

Albano Carrisi - Romina Power e altri : primi nomi ospiti C’è Posta per te 2019 : Quando torna in onda C’è posta per te e chi sono i primi ospiti del 2019 Quasi tutto pronto per il ritorno di C’è posta per te, uno dei programmi più amati di Canale 5. Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate per tutta l’estate e la messa in onda è prevista per il […] L'articolo Albano Carrisi, Romina Power e altri: primi nomi ospiti C’è posta per te 2019 proviene da Gossip e Tv.

Negli ultimi giorni C’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia : Negli ultimi giorni c’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia, ha detto il responsabile della sicurezza informatica del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni. L’attacco

Ora o Mai Più 2019 - lo show di Amadeus contro C’è Posta per Te - nel sabato sera di Rai 1 : Ora o Mai Più, lo show musicale di Amadeus che ha riscosso molto successo poco prima dell’estate, tornerà nel sabati sera dell’ammiraglia Rai a partire dal 2019 scontrandosi con un programma molto amato dal pubblico: C’è Posta per Te, di Maria De Filippi. Palinsesto 2019 di Rai 1: torna Ora o Mai Più Il progetto televisivo di Amadeus, in collaborazione con l’amico Carlo Conti, è andato in onda lo scorso 8 giugno 2018 riscuotendo un ...