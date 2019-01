: #carige ok cdm solo a garanzia stato su nuovi bond e finanziamenti Bankitalia per liquidità #banche Non c è Sga - andreadortenzio : #carige ok cdm solo a garanzia stato su nuovi bond e finanziamenti Bankitalia per liquidità #banche Non c è Sga - TelevideoRai101 : CdM:garanzia Stato su nuovi bond Carige - lerzegov : RT @giapao: +++ Cdm per garanzia statale su bond #Carige, scrive #Reuters +++ -

La possibilità per"di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella consessione da parte del MeF delladellosu passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente da Bankitalia". Questa una delle misure approvate dal CdM con un decreto per la tutela del risparmi, misure prese "in stretto raccordo con le Istituzioni comunitarie, tali garanzie saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di".(Di lunedì 7 gennaio 2019)