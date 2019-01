Caterina Balivo | il marito mette il veto a Patrick Dempsey | è geloso

Caterina Balivo mette in imbarazzo Cristiano Caccamo a Vieni da me : Cristiano Caccamo imbarazzato da Caterina Balivo a Vieni da me A tre giorni dalla messa in onda di Che Dio ci aiuti 5, Cristiano Caccamo è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da me. L’attore calabrese si è prestato al gioco della conduttrice di Rai1, pronto a scegliere tra le sue colleghe la sua donna ideale. Caterina Balivo ha stuzzicato Cristiano Caccamo in modo scherzoso che non ha nascosto di essere una persona molto timida. ...

Caterina Balivo e la gelosia del marito : “veto” sull’ospite di ‘Vieni da me’ : “Vorrei invitarlo a Vieni da me ma mio marito non me lo vuole presentare!”: così la conduttrice ha motivato la probabile...

Vieni da me - Caterina Balivo scordatela così. 'Mentre i maschi sciavano...' - la Befana più sensuale della tv : Colpo di testa di Caterina Balivo . La bella conduttrice di Vieni da me , 'Mentre i maschi , di famiglia, ndr , sciavano', si è concessa una capatina dal parrucchiere per dare una rinfrescata al suo ...

Caterina Balivo - nuovo look : «Capelli un po’ troppo corti - ma ricresceranno in fretta» : nuovo look per Caterina Balivo: la conduttrice Rai, insieme alla figlia, la piccola Cora, ha deciso di tagliare i lunghi capelli, scegliendo un’acconciatura un po’ insolita. In un esclusivo salone di Roma, frequentato da tanti vip, Caterina Balivo ha approfittato di un momento libero per… darci un taglio. Il periodo trascorso dal parrucchiere con […]

Caterina Balivo - gaffe su Fabrizio Frizzi a Vieni da me : «Buon anno». Fan indignati : È passato ormai quasi un anno da quando ci ha lasciato Fabrizio Frizzi, il popolarissimo conduttore televisivo scomparso a 60 anni lo scorso 26 marzo. E il dolore per la sua morte, tra i fans,...

Caterina Balivo fa una battuta su Maria De Filippi a Vieni da Me : Vieni da Me: Caterina Balivo parla di Maria De Filippi e fa una battuta in diretta E’ successo durante l’intervista con le emoticon nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 4 gennaio 2019: Caterina Balivo ha fatto una battuta su Maria De Filippi, imitata dalla sua ospite, ossia l’attrice Francesca Reggiani. Chiamata ad assegnare un’emoticon, appunto, alla regina di Canale 5, la Reggiani l’ha imitata riuscendo a ...

Caterina Balivo senza parole : Gianfranco Vissani piange a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo sorpresa da Gianfranco Vissani E’ appena finita una nuova puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. E l’ospite principale è stato lo chef Gianfranco Vissani, il quale ha lasciato senza parole la Balivo. Come mai? L’uomo ha raccontato un po’ gli inizi della sua carriera a spadellare nella cucina del ristorante di suo padre. E parlando proprio di quest’ultimo, Gianfranco Vissani è ...