Caserta | mal di stomaco dopo il turno di lavoro | Ermanno muore a 37 anni

Maltempo - freddo e neve in Campania : imbiancata la Reggia di Caserta [GALLERY] : 1/9 ...

Casertana corsara al Lamberti : la Cavese chiude male il 2018 : Termina con un successo di misura della Casertana il derby del Simonetta Lamberti contro la Cavese. I falchetti vincono per 2-1, al termine di una partita caratterizzata per vari tratti da un bel po' ...

FRANCESCO Caserta REPLICA A PAOLA CARUSO/ I messaggi vocali shock : 'Sei brutto e malato - io invece...' - IlSussidiario.net : FRANCESCO CASERTA REPLICA a PAOLA CARUSO ma arrivano nuove dichiarazioni choc: 'Lui ha già un altro figlio che non ha mai riconosciuto!'.

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - tromba d’aria a Salerno Video : In mattinata investito dalla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo al Centro-Sud - si stacca un pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta : Danni e disagi in tutta Italia per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’intera Penisola. A Caserta, il forte vento ha provocato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica. Allerta gialla in tutta la Regione, mentre in Calabria una tromba d’aria ha investito un treno sulla linea Crotone-Catanzaro Lido p...

Maltempo - crolla un capitello nella Reggia di Caserta : “La zona è stata investita da vento fortissimo” : Forte Maltempo oggi in Campania, interessata da fenomeni di pioggia intensa e vento forte. A Salerno una violenta tromba marina ha causato non poca paura nella popolazione, mentre nella Reggia di Caserta è crollato un capitello. Il crollo del capitello, spiega all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac), è avvenuto ...

Maltempo - alla Reggia di Caserta caduto un pezzo di capitello : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo sulla Reggia di Caserta : dalla facciata crolla pezzo ?capitello : Il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato...

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - tromba d’aria a Salerno Video : In mattinata investito dalla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo - danni capitello Reggia Caserta : 16.00 Una porzione di capitello si è staccata dalla facciata sud della Reggia di Caserta, dopo un violento nubifragio. Pioggia, grandine e fulmini hanno provocato il distacco di una porzione di foglia. Il restauro della Reggia era stato ultimato a inizio 2016. La zona è stata transennata e i tecnici hanno effettuato verifiche per individuare altri eventuali danni. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul Salento,provocando danni a ...

Maltempo sulla Reggia di Caserta : dalla facciata crolla parte ?capitello : Il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato...

Maltempo - cade pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta. Tromba d'aria in Calabria e in Salento : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...

Maltempo Campania : pezzo di capitello si stacca dalla facciata della Reggia di Caserta : La forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Campania ed in particolare Caserta, non ha risparmiato la Reggia, dove si è registrato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud. Le precipitazioni hanno provocato il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell’avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III. I tecnici della Reggia ...