Cartelle esattoriali | parte il ' saldo e stralcio' Agenzia delle Entrate | ecco il modulo

Fisco - Cartelle esattoriali : saldo e stralcio al via. Si paga dal 16 al 35%. Sul sito Riscossione il modello : Parte l'operazione «saldo e stralcio» delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet www.agenziaentrateRiscossione.gov.it il modello per presentare la ...

Cartelle esattoriali : tasse - bolli e multe cancellate fino a 1000 € a 5 milioni italiani : Per 5 milioni di contribuenti - debitori italiani il nuovo anno è iniziato bene. Almeno dal punto di vista del contenzioso con il Fisco. Infatti. l'ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha provveduto, dal 1 gennaio, a cancellare completamente dai propri server ben 12 milioni di carichi affidati alla sua gestione di importo fino ai 1.000 euro. Tra questi diverse tasse, tra multe, bolli, accise e Iva. In pratica si tratta di tutti ...

Cartelle esattoriali : già cancellati 12 milioni di atti e 'sconti' con il saldo e stralcio : Il decreto fiscale mai come quest’anno, presenta misure atte ad aiutare soggetti in difficoltà con i debiti fiscali. La cosiddetta Pace Fiscale, tra tribolazioni e polemiche presenta tutti i tre provvedimenti più importanti, anche se uno di essi è stato inserito nel maxi emendamento alla legge di Bilancio e non nel collegato fiscale. Rottamazione ter, nettamente più vantaggiosa, saldo e stralcio agevolato per gli indebitati e cancellazione ...

Cartelle esattoriali Tari a Ragusa : individuate soluzioni : individuate alcune soluzioni per la questione delle Cartelle esattoriali Tari a Ragusa. Incontro tra Cna e Amministrazione comunale. Ecco i dettagli

Cartelle esattoriali - reintrodotto il saldo e stralcio con aliquote al 16 - 20 e 35% : Un provvedimento molto atteso e molto discusso del decreto fiscale è il cosiddetto saldo e stralcio delle Cartelle. Una misura di cui la Lega da tempo è promotrice ma che alla fine è rimasta fuori dal collegato alla legge di Bilancio (il DL fiscale) e dal contenitore di tutte le sanatorie varate, cioè la Pace Fiscale. Nel maxi emendamento alla legge di Stabilità però, quasi a sorpresa è rispuntato questo saldo e stralcio, misura che pertanto ...

In manovra saldo e stralcio Cartelle esattoriali per le persone fisiche in base all'Isee : La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 23 dicembre 2018, da approvare ancora dalla Camera a cui giungerà per l'esame finale il 28 dicembre, prevede consistenti riduzioni dei debiti fiscali che scaturiscono dalle cartelle esattoriali relative ad imposte non versate dal 2000 al 2017, una "rottamazione" accessibile ai contribuenti con Isee inferiore a 20.000 euro. Come si calcola l'Isee L'Isee, Indicatore della Situazione Economica ...

Agevolazioni per ristrutturare casa e Cartelle esattoriali Leggi la guida alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

Niente Cartelle esattoriali dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019 : Stop alle cartelle esattoriali durante le feste di Natale e di fine anno. L’attività di notifica di quasi tutti gli

Cartelle esattoriali : niente saldo a stralcio ma ok alla cancellazione di quelle vecchie : Il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria è stato definitivamente approvato. In esso è contenuto un importante pacchetto di interventi in aiuto di soggetti con debiti fiscali, il tutto nel contenitore cosiddetto della Pace Fiscale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel passare da decreto a legge, cioè durante il canonico provvedimento di ...

Fabrizio Corona - l’Agenzia delle Entrate contesta Cartelle esattoriali per 14 - 5 milioni di tasse non versate : Quattordici milioni e mezzo di euro di tasse non versate. Sono quelli che l’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società. La circostanza è emersa da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell’ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti e, in particolare, da un’udienza tecnica di “verifica crediti“. ...

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...