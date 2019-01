Caro Bolsonaro | gli indigeni sono le radici dell’umanità Un patrimonio che non possiamo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Nella fotocon Sabino Huni Kuin, Pajé e Cacique della Aldeia Novo Segredo, Alto Rio Jordao, Acre (Amazzonia). Luogo dove ci troviamo al momento di questo selfie Ho riflettuto a lungo prima di scrivere queste prossime righe. Io in Brasile ci vivo e la situazione non si prospetta facile. D’altra parte ritengo necessario fare alcune puntualizzazioni, come se parlassi al presidentestesso.Gandhi, che non era comunista, sosteneva che il livello evolutivo di un Paese può essere compreso da come tratta le sue minoranze. E per quanto riguarda gliabbiamo senza dubbio a che fare con una minoranza, che va dallo 0,5 all’1% della popolazione. Anche se si tratta di quelli che si trovavano qui già da prima e anche se il calcolo si riferisce a quelli che hanno mantenuto i costumi tribali e parte dei loro territori, poiché gli indios presenti nel Paese, che hanno perso ...