Carige | via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio

Carige : al via il Cdm - un decreto legge per tutela risparmio : Roma, 7 gen., askanews, - Il consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge con 'disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio'. Lo afferma il sito web della presidenza ...

Carige : via incontri sindacati e Tesoro : ... la settimana prossima vedranno i sindacati, poi i vertici del Fondo Interbancario , Fitd, per il bond subordinato da 320 milioni e i vertici del ministero dell'Economia. Per Fabio Innocenzi, Pietro ...

Crisi Carige - parla Angeloni (vigilanza Bce) : «Nozze via maestra per la banca» : parla l’esponente del Consiglio di vigilanza del MVU e rappresentante della BCE nel Meccanismo di risoluzione: «La Banca centrale europea è intervenuta per stabilizzare la governance ma non si sostituirà ai soci»...

Carige - via libera al Piano di conservazione del capitale con bond per 320 milioni : Genova - Il cda di Carige ha varato il Piano di conservazione del capitale , per mettere in sicurezza la banca e rassicurare la Bce. Quale sarà il percorso è noto da tempo. Mancavano solo i dettagli, ...