Carige | tre possibili spose Dal Governo le garanzie pubbliche

UniCredit - CariParma e Bper Le tre possibili spose di Carige : Per Banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: UniCredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole CariParma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper Banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Carige - la gestione Fiorentino finisce sotto esame mentre manager e azionista provano a fare la pace : La pace per Carige e la sua stabilizzazione passano da due mosse: il comunicato della famiglia Malacalza che dichiara la propria disponibilità ad un aumento di capitale, arrivata nella serata di giovedì. E l’avvio da parte della banca di una verifica interna sulla gestione dell’ex amministratore delegato Paolo Fiorentino, con riferimento ai rapport...

Banca Carige nella "stretta" della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige. Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

Soffrono le Borse - Carige nella stretta della Bce : Dopo una prima forte fiammata di vendite, i mercati azionari del Vecchio continente provano a contenere le perdite : Parigi cede due punti percentuali con l'indice Cac 40, Milano l'1,5%, Londra l'1,3% ...

Partenza difficile per le Borse - Carige nella stretta della Bce : Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi dopo i primi scambi cede ...

Carige - Bankitalia azzera il cda : arrivano tre commissari : Bce e Bankitalia prendono di petto Carige e promuovono l?amministrazione straordinaria dell?istituto prevista dal Testo unico bancario, azzerando il cda e il collegio sindacale...

Perché la crisi Carige mette alle strette Salvini e Di Maio : Roma. C’è una crisi bancaria in corso nella Genova a guida centrodestra, nella città di Beppe Grillo, ma il governo Lega-M5s non ne parla. Banca Carige oggi riapre gli sportelli e torna agli scambi in Borsa – con un prezzo quasi azzerato e perdite dell’80 per cento da inizio anno – dopo la pausa nat

Carige si attrezza per l'aggregazione. «La banca è salva - no ad altre cessioni» : Perché? Accogliendo le richieste dell'ispezione Bce, il nuovo cda ha ritenuto indispensabile effettuare una rigorosa politica di accantonamenti su crediti. Le rettifiche sono così aumentate di 200 ...

Carige sarà salvata dalle altre banche - ma i principali azionisti non parteciperanno all’operazione : Carige, la banca genovese da anni in gravi difficoltà, sarà salvata dalle altre banche italiane che acquisteranno un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro che potrà essere in futuro convertita in azioni. Pietro Modiano, presidente della banca, ha definito l’operazione