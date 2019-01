Carige | il governo vara il decreto Tutela risparmio | “Garanzia statale sui bond e

Il Governo interviene a favore di Carige - decreto ad hoc in Cdm : Roma, 7 gen., askanews, - Il caso Banca Carige è l'unico tema sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato senza preavviso a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte. Il punto all'ordine del giorno ...

Carige - vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga - Tesoro - per gli Npl : Il caso Carige approda al Consiglio dei ministri, convocato per le 21 di questa sera. In mattinata il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca commissariata a sorpresa dalla Bce lo scorso 2 gennaio . All'incontro ha partecipato anche il direttore generale del ...

Carige - vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Salvataggio Carige - vertice di Governo. Ipotesi Sga per i crediti deteriorati : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare i circa 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Carige - Sinistra italiana : 'Serve un intervento del governo' : Genova - Parlando dal capoluogo ligure, il coordinatore nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni , ha chiesto un intervento del governo 'per avviare il risanamento di Banca Carige ', ...

Il tifo interessato del Governo per la linea della Bce su Carige : Ci sono smottamenti che possono diventare slavine. E questo è il caso di Carige. Perché, o si risolve il nodo della ricapitalizzazione in tempi brevi e della successiva aggregazione con un big del credito, o la ferita genovese rischia di produrre una emorragia di sistema con un duplice impatto, finanziario e politico. Finanziario, perché ciò equivarrebbe a un altro colpo all'immagine già a forti tinte ...

Carige - Innocenzi : "no default o bail-in"/ Rixi "Governo difende la Banca" : Lener punta a soluzione veloce : Banca Carige, Commissariamento da Bce: Di Maio 'sereno'. Ultime notizie: Innocenzi, 'no bail-in o default conti correnti'. Lener, 'soluzione veloce'

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

Crisi Carige - il governo in campo : «Ma neanche un euro per salvare le banche» Svolta Bce : cosa succede ai risparmiatori : La banca messa in amministrazione straordinaria dalla Bce, il premier Conte: «Non vogliamo un’altra Crisi bancaria e non metteremo un euro pubblico nelle banche»

Carige - Toti : Ho sentito Conte - attenzione da parte del Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - Governo in campo : i vertici a Palazzo Chigi : Ma la situazione rimane fluida, tra finanza, vigilanza e politica. Intanto oggi Fabio Monti, nominato sindaco supplente di Banca Carige nell'assemblea dello scorso 22 dicembre, ha comunicato all'...

Carige - il futuro è nelle mani di Bce - clienti e Governo : Tredici miliardi e settecento milioni. A tanto ammontava a fine settembre (ultimo dato disponibile) la raccolta diretta da clientela privata e imprese di Banca Carige. Come si comporteranno i depositanti nelle prossime settimane, a partire da giovedì 27 dicembre quando le filiali riapriranno dopo la pausa natalizia? ...