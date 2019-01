Carige | 3 possibili spose per la banca E il Governo vara le garanzie pubbliche

affaritaliani

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Per, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: Unicredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole Cariparma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper, che però deve prima sciogliere il nodo di un'eventuale acquisizione di Ubie delle quota di Arca Holding e Banco di Sardegna. Così nonostante la freddezza con cui Jean-Pierre Mustier ha guardato in questi anni al risikorio italiano, proprio Unicredit potrebbe alla fine essere il cavaliere bianco dell'istituto ligure, mentre sembrano perdere consistenza altre ipotesi ventilate in questi giorni, a partire da un matrimonio con Mp Segui su affaritaliani.it