Carfagna irride il cavallo di battaglia del M5S: “Il reddito di cittadinanza, per fare solletico alla povertà”

blogitalia.news

: Lei sa come si fanno i soldi .... quelli veri - CARLO625 : Lei sa come si fanno i soldi .... quelli veri - 1205fiorella : @mara_carfagna @GuglielmoZambe2 Non ci scherza, ci irride con cinismo! Ora Onorevole per favore dovreste chiedere c… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Maracontraria totalmente alle scelte del governo, prende in giro ildi: “Volevano sconfiggere la povertà, le hanno fatto solo il solletico” Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura deldiproposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio.Per l’ex ministro delle pari opportunità dei tempi Governo Berlusconi, il ministro del lavoro Di Maio e il M5Savrebbero fatto finora troppa propaganda e troppa demagogia, raccontando ai cittadini italiani un mucchio di menzogne.“Le bugie hanno le gambe corte”, ha tuonato la: ‘Il M5S ha fatto tanto rumore per nulla, Le risorse economiche dovevano essere usate per creare lavoro’ Secondo la deputata ...