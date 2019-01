Carenza di vitamina D | come rimediare

Schizofrenia : la causa può essere la Carenza di un’importante vitamina consigliata soprattutto in gravidanza : Un gruppo di scienziati ha scoperto un legame tra la carenza di vitamina D e l’insorgere della Schizofrenia. In base a quanto si legge su Science Alert gli esperti hanno condotto uno studio con la partecipazione di 2602 danesi, a cui è stata diagnosticata la Schizofrenia. Nello specifico hanno preso in esame la concentrazione di vitamina D in campioni di sangue prelevati da individui del test quando erano bambini. Tra i soggetti presi in ...

Schizofrenia - quando la Carenza di vitamina D aumenta il rischio : Una carenza di vitamina D alla nascita potrebbe causare la Schizofrenia. Lo svela una ricerca scientifica che mette in guardia le future mamme riguardo il rischio provocato da un mancato apporto di questa preziosa vitamina. La Schizofrenia è una psicosi che causa alterazioni delle funzioni cognitive e allucinazioni, ad oggi non è ancora chiaro cosa provochi questa patologia. Gli scienziati però sono riusciti ad individuare un fattore di rischio: ...

Carenza di Vitamina D : le conseguenze per la salute : Con il termine Vitamina D si definisce un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta quindi di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, ma anche di cuore e cervello, pertanto è necessario assumerne una quantità sufficiente o, nel caso, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha inoltre un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le ...

Vitamina D - le conseguenze della sua Carenza : La Vitamina D è fondamentale per il nostro organismo. Consente di mantenere le ossa in salute ed è benefica per il cervello e il cuore.La Vitamina D si assume non solo con una corretta e sana alimentazione ma anche con l"esposizione al sole. Coloro che sono carenti di Vitamina D sono maggiormente le persone che trascorrono poco tempo all"aria aperta. A dover fare maggiormente attenzione alla carenza di Vitamina D sono le donne in gravidanza e in ...