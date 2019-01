Calciomercato Roma | la bomba dall’Inghilterra | lo United paga la clausola di Manolas

Calciomercato ROMA/ Ultime notizie - rinforzi a centrocampo? Dipende dalle condizioni di De Rossi : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: il colpo sognato da Monchi è Piatek, piacciono i giovani Bennacer, Traore e Lucas Ribeiro.

Calciomercato : Miranda cambia aria e la Roma ci prova : Quest'anno la difesa della Roma non è più solida come nella scorsa stagione. Contro il Parma , nell'ultima partita del 2018, Olsen è rimasto imbattuto, ma da tanto tempo non accadeva. La difesa ...

Calciomercato ROMA/ Ultime notizie : anche Svanberg nel mirino per il centrocampo giallorosso : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, a centrocampo piace anche Svanberg, giovane svedese del Bologna.

Calciomercato Lazio - l'agente di Milinkovic-Savic : 'A gennaio resta al 100%. Tante offerte - ma a Roma è felice' : Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic . Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al ...

Calciomercato Roma - per il centrocampo uno tra Bennacer - Ducan e Wanyama : centrocampo Roma – La difesa è il settore della squadra di Eusebio Di Francesco con meno copertura, sia in termini di giocatori effettivi che di numeri in campo, ma probabilmente sarà il centrocampo il reparto su cui Monchi interverrà con maggior consistenza in questa sessione di Calciomercato. Il motivo è semplice, N’Zonzi è una certezza, […] L'articolo Calciomercato Roma, per il centrocampo uno tra Bennacer, Ducan e Wanyama ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : è Bennacer il dopo De Rossi - in difesa sfuma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, sfuma la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - si complica l'addio di Marcano : il Siviglia punta su Bailly : Calciomercato Roma, Ultime notizie: il Siviglia punta a Bailly e abbandona la strada che portava a Marcano. Il difensore rimane nel mirino del Galatasaray.

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Calciomercato ROMA/ Ultime notizie - il Valladolid riscatta Daniele Verde : ai giallorossi andranno 2 mln : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie, il Valladolid è pronto a riscattare Daniele Verde. Nelle casse del club giallorosso arriveranno 2 milioni di euro.

De Paul alla Roma? / Calciomercato - Pellegrini : non partirà - è troppo importante per l'Udinese - esclusiva - : De Paul alla Roma? Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini su una delle più forti ipotesi di Calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma - Monchi blocca Mancini per l’estate : Calciomercato Roma Mancini – Il mercato invernale ha aperto da poco meno di 24 ore e già si pensa a quello estivo. E’ il caso di Monchi e della Roma che oltre a puntellare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, Berg e De Paul al momento sono i nomi più gettonati, sta tessendo […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi blocca Mancini per l’estate proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie : Munir in uscita dal Barcellona - idea per giugno : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Monchi lavora su De Paul pensando a giugno, quando potrebbe interessare anche Munir, in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...